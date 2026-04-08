La contractació laboral a Terrassa creix tímidament el primer trimestre empesa per la temporalitat

La contractació laboral a Terrassa ha augmentat tímidament el primer trimestre del 2026 en comparació amb el mateix període de l’any anterior. Entre gener i març s’han formalitzat 13.729 contractes amb lloc de feina a la ciutat davant dels 13.653 que es van signar els primers tres mesos del 2025. Així doncs, s’ha registrat un petit increment de 76 contractes i un 0,55% en termes percentuals.
Segons les dades oficials recollides per l’Observatori del Treball i Model Productiu, la majoria dels contractes d’enguany (un 57,08%) han estat de durada determinada. Encara més, la contractació temporal ha crescut un 3,82%, passant de 7.548 contractes el primer trimestre del 2025 a 7.836 aquest 2026. En canvi, la contractació indefinida ha caigut un 3,47%. De gener a març s’han formalitzat 5.893 contractes fixos a Terrassa, 212 menys que els 6.105 que l’any passat.
Per gènere, la contractació laboral a la ciutat continua sent lleugerament més elevada entre les dones que entre els homes. Elles han signat 7.309 contractes fins al 31 de març, un 53,24% del total i un 2% més (+144 contractes) que un any abans. La contractació masculina, per contra, ha retrocedit un 1,05%, amb 6.420 contractes, 68 menys.
Per franges d’edat, la contractació ha crescut en els dos extrems, tant entre els més joves com els grans. Els menors de 20 anys han registrat 1.693 contractes, 73 (+4,51%) més i el grup de 20 a 24 anys n’ha formalitzat 2.996, 82 més (+2,81%). A l’altra punta, els contractes signats per majors de 45 anys s’han incrementat un 5,25%, amb 179 contractes més i han arribat als 3.588.
En canvi, la contractació ha baixat en les franges intermèdies. Entre els 25 a 29 anys, ha minvat un 0,64%, amb 1.719 contractes, 11 menys. En el grup d’entre 30 i 44 anys, la caiguda és més acusada. Ha disminuït un 6,21%, amb 3.733 contractes, 247 menys.
Davallada al Vallès Occidental
La situació al conjunt de la comarca mostra una realitat diferent de la de Terrassa. Al Vallès Occidental la contractació ha retrocedit un 2,13% en la comparació entre el primer trimestre del 2026 i el mateix període del 2025. Els primers tres mesos de l’any passat es van formalitzar 65.041 contractes amb lloc de treball a la comarca i entre el gener i el març d’aquest any han estat 63.656, és a dir, 1.385 menys.
En aquest cas, però, la contractació indefinida ha crescut un 3,92%, amb 1.026 contractes més, fins als 27.205. En canvi, la contractació temporal ha caigut un 6,20%, amb 36.451 contractes, 2.411 menys.
Per gènere, els homes han signat 31.754 contractes, 1.477 menys (-4,45%). Les dones n’han formalitzat 31.902, amb un lleu augment de 92 (+0,29%).