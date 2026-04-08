Morgan Stanley exerceix l'opció de sobreassignació sobre les 910.000 accions de Cirsa

Morgan Stanley ha exercit aquest dimecres l'opció de sobreassignació sobre les 910.000 accions de Cirsa que li va ser encomanada per LHMC Midco, propietat de fons assessorats per entitats per Blackstone, informa en un comunicat enviat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
Blackstone va vendre el 3,6% del capital social de Cirsa per 77,64 milions d'euros, a raó de 12,75 euros per acció, xifra que representa un descompte de gairebé el 6,4% respecte al preu al qual el passat 31 de març van tancar les accions de la companyia catalana.
Morgan Stanley tenia de termini fins al 30 d'abril per a dur a terme operacions amb la finalitat de mantenir el preu de mercat de les accions de Cirsa durant el període d'estabilització, a un preu que no excedís de 12,75 euros per títol. No obstant això, en el seu comunicat a la CNMV, informa que aquest dimecres "per compte de les entitats col·locadores, ha exercitat íntegrament l'opció de sobreassignació que li va ser atorgada pel venedor per a adquirir fins a 910.000 accions ordinàries existents de la societat al preu d'oferta (12,75 euros per acció)".
Després de l'exercici íntegre de l'opció de sobreassignació, el període d'estabilització "queda per la present finalitzat amb data d'avui".