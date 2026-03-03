La indústria del plàstic guanya visibilitat: l'AIPC debuta amb estand propi al gran saló del sector

L’Associació d’Indústries del Plàstic de Catalunya (AIPC), integrada a la Cecot, participarà per primera vegada a la fira Plastics & Rubber 2026, que tindrà lloc els dies 11 i 12 de març a La Farga de L’Hospitalet de Llobregat. Aquesta cita s’ha consolidat com el punt de trobada professional de referència per a la indústria del plàstic i el cautxú a la Península Ibèrica.
En paraules del president de l’AIPC, Fabià Asensi, “l’associació hi serà present amb estand propi amb l’objectiu d’ajudar a connectar empreses, compartir coneixement i impulsar la innovació i la sostenibilitat dins del sector”. Des de la junta es considera que la participació reforça el vincle entre la indústria catalana i els principals agents de la cadena de valor del plàstic i el cautxú a escala peninsular.
La participació a Plastics & Rubber 2026 respon a la voluntat de mantenir un contacte directe amb el teixit industrial català en un moment clau per al sector. “La indústria del plàstic afronta actualment reptes rellevants vinculats als nous materials, l’adaptació normativa, la competitivitat empresarial i l’impuls de la circularitat”, exposa Asensi, qui afegeix que “en aquest context, la fira esdevé un espai estratègic per recollir necessitats reals de les empreses, establir noves sinergies i apropar oportunitats i solucions aplicables al dia a dia industrial”.
Plastics & Rubber 2026 planteja un entorn de relació entre associacions sectorials, expositors vinculats al plàstic i el cautxú i empreses transformadores. La fira combina espais expositius amb activitats orientades a compartir tendències, innovacions, reptes tecnològics i solucions de mercat.
Com a novetat destacada d’aquesta tercera edició, s’hi incorpora la Recycling Zone, un espai especialitzat que dona visibilitat a propostes i enfocaments vinculats al reciclatge i a l’economia circular. Aquest àmbit inclourà sessions tècniques adreçades a professionals, reforçant el debat sobre sostenibilitat i transició cap a models productius més eficients i responsables. En aquest context, l’AIPC participarà amb Leitat en una xerrada que s’emmarcarà dins el programa tècnic de la Recycling Zone.
Amb una seixantena d’empreses associades arreu del territori (particularment al Vallès Occidental), l’AIPC treballa per facilitar la gestió empresarial del dia a dia i impulsar la competitivitat, la innovació i el creixement sostenible de la indústria del plàstic catalana.