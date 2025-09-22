El BBVA ha anunciat aquest dilluns al matí una millora en l’oferta de l’opa hostil sobre el Banc Sabadell, segons ha comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). L’entitat basca proposa ara una acció ordinària de nova emissió del BBVA per cada 4,8376 accions del Sabadell. Aquesta condició modifica la proposta inicial, que consistia en una acció ordinària del BBVA més 0,70 euros en efectiu per cada 5,5483 accions del Sabadell.\r\n\r\nEl consell d’administració del banc basc qualifica l’ajust com una “millora de la contraprestació”. El termini per presentar una revisió de l’oferta acabava dimarts, i finalment el BBVA ha decidit fer-la efectiva tot i que els seus directius ho havien negat en diverses ocasions.\r\n\r\nEl canvi suposa una millora en un 10%. A més, la contraprestació passa a ser íntegrament en accions, “per la qual cosa els accionistes que tinguessin plusvàlues no tributarien a Espanya si l'acceptació supera el 50% dels drets de vot de Banc Sabadell, atès que l'operació seria fiscalment neutra en aquest cas”, argumenten des de l’entitat basca. Així mateix, el consell d'administració ha acordat renunciar tant a la possibilitat de fer noves millores de la contraprestació de l'oferta com a la d'ampliar el període d'acceptació.\r\n