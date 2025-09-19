Noves beques a Terrassa per fomentar vocacions en el tèxtil

Cinc alumnes de Formació Professional (FP) de l'INS Terrassa podran cursar enguany els seus estudis en l'àmbit del tèxtil amb una beca atorgada per la Fundació Institut Industrial i Comercial, amb la col·laboració del Gremi Tèxtil. La Fundació vol fomentar les vocacions professionals entre els joves i posar en valor uns estudis que considera clau per al futur del teixit industrial i econòmic del territori. Per això ha posat en marxa aquesta iniciativa, que s'implanta per primer cop aquest curs, amb la voluntat de donar-hi continuïtat anualment.
En aquesta edició s'han atorgat un total de cinc beques als estudiants amb millors notes. Dues són per a alumnes de primer curs del CFGM de Fabricació i Ennobliment de Productes Tèxtils i han recaigut en Ainhoa Bravo i Laura Fernández. Les altres tres corresponen als alumnes de segon curs Yaiza Duque, Paula Fernandez i Harold Quispe.
"Esperem que aquest sigui l'inici d'un llarg camí i que en un futur en puguem oferir moltes més per ajudar a tots aquells qui vulguin formar-se i créixer com a professionals del nostre sector", ha indicat Francesc Roca, president de la Fundació Institut Industrial i Comercial, en l'acte de lliurament que s'ha celebrat aquest divendres a la sala d'actes del centre educatiu. "Potser encara hi ha qui pensa que el tèxtil és cosa del passat, però res més lluny que la realitat. La indústria tèxtil és innovadora, tecnològicament molt ben preparada i imprescindible. El tèxtil avui és el futur", ha assegurat.
En la mateixa línia, la vicepresidenta del Gremi Tèxtil, Núria Aurell, ha recordat que el tèxtil està present en una multitud d'usos: des de l'esport, la medicina, l'automoció, la construcció o l'aeronàutica, passant per molts altres àmbits i llocs. "Les empreses necessitem gent jove com vosaltres, tècnics, especialistes, persones amb ganes d'aprendre i créixer. Actualment, hi ha moltes oportunitats de feina en el sector. És feina estable, per treballar en posicions productives, per formar part de les empreses i el seu creixement", ha destacat Aurell. "Calen noves generacions preparades per ocupar aquests llocs de feina, per introduir i seguir amb les noves tecnologies i aplicar-les en el lloc de treball. Necessitem professionals que coneguin tot el procés productiu, que vulguin formar part activa d'aquesta evolució. El vostre futur és ple d'oportunitats: aprendre, especialitzar-vos i convertir-vos en peces clau d'un sector que no només existeix, sinó que creix i es transforma cada dia", ha afirmat.
Helena Oliver-Ortega, PhD del departament de Ciència i Enginyeria de Materials en la secció d'enginyeria tèxtil de la UPC a Terrassa, ha explicat als alumnes de l'INS Terrassa que el tèxtil és present en molts llocs on potser no l'ubiquem com ara en camps de futbol, amb herba crescuda en un suport tèxtil que s'usa en l'agricultura. Ha parlat de teixits tècnics i funcionals com ara solucions antibacterianes o cadenes tèxtils que poden aixecar més de 2.000 kg i són molt més lleugeres i transportables que no pas les metàl·liques, i ha mencionat materials que ja s'estan investigant com teixits que s'autonetegen, sedes sintètiques o teixits no-teixits que es creen directament sobre el cos com el vestit creat amb esprai en una desfilada de Coperni amb la model Bella Hadid i les seves possibles aplicacions en medicina o agricultura. La investigadora ha mencionat també els teixits intel·ligents com ara els termocròmics o fotocròmics, els calefactables o els que incorporen sensors, i de la sostenibilitat en aquest sector, amb fibres reciclades, tintures sense aigua o residus tèxtils usats per a materials per a la construcció. "És una indústria que està en continu moviment, en contínua formació", ha remarcat.
Sílvia Nicolás, directora de l’INS Terrassa ha tancat l'acte valorant la col·laboració amb la Fundació Institut Industrial i Comercial i el Gremi Tèxtil per "enfortir aquest vincle que creiem que és essencial entre el món formatiu i el teixit empresarial del nostre territori".