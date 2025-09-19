Leitat obre les seves tecnologies i prototips a emprenedors i empreses

Terrassa aposta per portar la innovació al mercat i accelerar la connexió entre el coneixement tecnològic i el talent emprenedor i empresarial del territori. L'Ajuntament i Leitat posen en marxa Innovamatch 2025, un nou programa a través del qual qualsevol persona o organització amb esperit emprenedor pot accedir, per primera vegada, a un catàleg exclusiu de tecnologies i solucions desenvolupades per Leitat. L’objectiu és el de transformar el coneixement en solucions reals que generin impacte econòmic, social i tecnològic.
Així, les persones i organitzacions interessades poden inscriure’s al programa i consultar un catàleg complet d’Actius de Coneixement: tecnologies, prototips, metodologies, processos o resultats de recerca que han estat desenvolupats en entorns d’R+D i que disposen de potencial d’aplicació pràctica i comercial. Un cop dins, cada participant podrà triar els actius que millor s’adaptin als seus interessos, capacitats i reptes de negoci, i fer “match” amb ells per desenvolupar propostes d’explotació.
El programa ofereix:
- Accés exclusiu als Actius de Coneixement de Leitat
- Suport expert per avaluar el potencial d’explotació de cada actiu
- Materials i recursos per ajudar a definir, madurar i validar les propostes
- Avantatges per a les propostes guanyadores, que podran explotar l’actiu en condicions preferents (com ara accés a propietat intel·lectual, suport tècnic o facilitats de desenvolupament).
“Posem en marxa aquest programa com a una aposta per fer arribar el coneixement tecnològic de Leitat al teixit productiu, facilitant que les empreses i persones emprenedores de la ciutat puguin aprofitar-lo per generar valor i competitivitat", destaca el regidor d'Innovació, Universitats i Transferència del coneixement, Joan Salvador. L'edil subratlla que “es tracta d’una experiència pilot i serà la primera vegada que la transferència de coneixement i tecnologia s’aborda d’aquesta manera, per posar en valor el coneixement que es genera al nostre entorn i fer-lo útil per a la societat".
El valor dels Actius de Coneixement
Els Actius de Coneixement són el cor d’Innovamatch 2025. Es tracta de tecnologies desenvolupades per Leitat en entorns d’R+D que tenen potencial d’aplicació pràctica. Poden ser la base per a nous productes, serveis o línies de negoci, i representen una oportunitat única per innovar amb fonaments sòlids.
"Des de Leitat, hem fet una selecció acurada d’actius amb potencial de transferència, pensats per ser aplicats en entorns reals i amb capacitat de generar valor tangible", explica Jan Cos, responsable de Leitat Ventures. "Innovamatch ens permet obrir aquests actius a l’ecosistema emprenedor i empresarial, i acompanyar-los en el procés d’explotació", afegeix.
A qui s'adreça el programa?
Innovamatch 2025 s’adreça a emprenedors, "start-ups", grups de recerca, pimes i empreses consolidades que vulguin incorporar innovació tecnològica als seus models de negoci. El programa busca dinamitzar l’ecosistema local, connectant el talent amb el coneixement, i fomentar la col·laboració entre agents públics, privats i tecnològics.
"Aquesta iniciativa s’emmarca dins de l’estratègia de Terrassa per posicionar-se com a ciutat innovadora, capaç de generar oportunitats a partir del coneixement i la tecnologia", expliquen fonts municipals. Leitat, com a centre tecnològic de referència, aporta al programa el seu
portafoli d’actius, així com l’expertesa en transferència i explotació tecnològica.
Les inscripcions al programa ja estan obertes i es poden fer a través d’aquest formulari: https://forms.office.com/e/JZQEQVnCar