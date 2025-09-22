El Sabadell sosté que la nova oferta del BBVA és "dolenta" tot i la millora del preu

El conseller delegat del Banc Sabadell, César González-Bueno, ha manifestat aquest dilluns que la nova oferta presentada pel BBVA és "pitjor que la primera" i que les suposades millores són "poc significatives". En una entrevista a Onda Cero, el directiu ha criticat durament la proposta i ha afirmat que el BBVA "ha disminuït enormement les seves possibilitats d’èxit", tot qüestionant els càlculs presentats. "L’oferta és molt dèbil", ha assegurat. "Jo no aniré a l’opa; amb aquestes condicions, tampoc. És impossible", ha sentenciat.
González-Bueno ha recordat que, un cop la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aprovi la nova oferta, el consell d’administració del Sabadell disposarà de cinc dies per reunir-se i emetre una valoració oficial sobre els canvis proposats.
Segons el directiu, la nova oferta és "dolenta" perquè si l'opa prosperés completament, els accionistes del Sabadell passarien a tenir el 15,3% del BBVA. Tot i que es tracta d'un percentatge més elevat respecte del 13,6% que calculaven amb l'oferta anterior, continua per sota del 16,2% que calculaven en l'oferta del maig del 2024, que el consell d'administració va rebutjar.
També ha posat en dubte la suposada millora en matèria fiscal, ja que aquesta depèn que l’acceptació de l’oferta superi el 50% dels drets de vot. "Hi continua havent un gran risc de pagar impostos", ha apuntat.
Pel que fa a la percepció dels grans fons d’inversió –amb participacions tant al BBVA com al Sabadell–, González-Bueno ha explicat que, després de reunir-s’hi recentment a Londres i Nova York, la impressió és que serà "molt difícil" que "de manera significativa" bescanviïn les accions. "Ens deien que a aquell preu ni bojos, que normalment requerien una prima significativa", ha dit el banquer.
Finalment, el conseller delegat del Sabadell ha pronosticat que l’oferta actual "és la darrera dins del marc de la primera opa", i ha recordat que si el nivell d’acceptació es mou entre el 30% i el 50%, el BBVA estarà "obligat" a llançar una segona opa, que "necessàriament haurà de ser en efectiu".
Pimec insisteix en el rebuig
Pimec manté el rebuig a l'opa del BBVA al Banc Sabadell, tot i la modificació de l'oferta que ha anunciat aquest dilluns al matí el banc basc. "Si es dugués a terme, el que és l'oxigen per a nosaltres, que és el finançament, quedaria absolutament condicionat", ha afirmat el president de la patronal de les pimes, Antoni Cañete, en una entrevista a 3cat.
Cañete ha apostat per un "sistema financer fort" i ha mostrat "respecte total i absolut" per la decisió que prenguin els accionistes, tot i que ha assegurat que la posició de la patronal és "molt clara". "Necessitem un mercat de competència", ha sentenciat.
"Tothom té un preu", ha agregat especulant sobre una millora de la primera de l'oferta que s'enfili fins al 30%.