Més de 80 cursos per reforçar les competències laborals a Terrassa

Una vuitantena de cursos dirigits a treballadors, empreses i ciutadania en general conformen l'oferta formativa que ha presentat Cecot Formació per al darrer trimestre de l’any. L’objectiu, expliquen des de l'entitat, és donar resposta a les necessitats de formació i reciclatge en un mercat laboral cada vegada més competitiu i canviant.
Els programes cobreixen àrees estratègiques com la formació tècnica i professional (carretons elevadors, disseny mecànic, Adobe Photoshop), la gestió i finances (comptabilitat informatitzada, controller financer, nòmines i normativa laboral 2025), els idiomes i la comunicació (anglès, català, francès empresarial), la digitalització i eines TIC (facturació electrònica, Microsoft 365, Power BI, intel·ligència artificial aplicada als negocis), el benestar i desenvolupament personal ("mindfulness", gestió emocional, reducció de l’estrès), les vendes i màrqueting, el lideratge i gestió d’equips i, fins i tot, cursos de cuina i restauració.
A més de l’oferta oberta, el centre també posa a disposició de les empreses formació a mida, adaptada a les necessitats específiques de cada organització i amb la possibilitat de ser bonificada a través de la FUNDAE. En aquest àmbit, destaquen els programes en transformació digital, lideratge, igualtat i prevenció de riscos, idiomes i sostenibilitat amb una gran demanda. Entre els cursos més sol·licitats actualment en els diferents programes formatius hi ha:
- Transformació digital i eines tecnològiques: Power BI, Excel 365, OneDrive vs SharePoint vs Teams, Automatització amb PowerQuery.
- Benestar i hàbits saludables: programes d’alimentació i bons hàbits, gestió de l’estrès quotidià, risoteràpia i "mindfulness".
- Lideratge i gestió de persones: lideratge i gestió d’equips, Insights Discovery, gestió emocional i motivació, mediació i resolució de conflictes.
- Igualtat i prevenció de riscos: cursos en igualtat de gènere, prevenció i detecció de l’assetjament, "burn-out" i assetjament sexual i per raó de sexe.
- Idiomes i comunicació empresarial: anglès, català, business English, customer service i habilitats de comunicació.
- Àmbit comercial i de vendes: negociació eficaç, presentacions virtuals d’impacte, formació psicològica per a equips comercials i atenció telefònica amb enfocament comercial.
- Sostenibilitat i responsabilitat empresarial: compres sostenibles, treball eficient amb menor impacte ambiental i turisme amb valors.
Cecot Formació va tancar l’exercici del 2024 amb la realització de 998 accions formatives, les quals es tradueixen en 29.876 hores de formació impartides i un total de 10.896 alumnes formats. Del total d’alumnes, 9.940 van ser treballadors en actiu, que van optar per reciclar coneixements o adquirir noves competències, mentre que 956 van ser persones en situació d’atur, que van realitzar certificats professionals per millorar la seva ocupabilitat.
Segons els responsables del centre, la valoració global dels participants va ser de 9,1 sobre 10, destacant especialment la qualitat dels formadors, amb una puntuació mitjana de 9,46.
“Un dels nostres punts forts és comptar amb formadors que, a més de la seva tasca docent, són professionals en actiu. Això ens permet oferir continguts totalment alineats amb la realitat del món laboral”, subratlla la directora de Cecot Formació i Desenvolupament, Eulàlia Martínez Puig.