La justícia declara nul l'ERO de Leitat

La justícia ha declarat nul l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) que Leitat va aplicar el 2024 i que va afectar 115 treballadors. La sentència del jutjat social número 1 de Terrassa estima la demanda presentada per una seixantena d'empleats i conclou que el procés va presentar defectes d'informació i que es va incomplir el deure de negociar de bona fe durant el període de consultes.
La resolució considera acreditat que l'Associació Acondicionamiento Tarrasense, encarregada de negociar l'expedient, i la Fundació Leitat formaven un grup d'empreses i que no es va facilitar als representants dels treballadors tota la informació econòmica necessària per valorar les causes de l'acomiadament col·lectiu. Segons la sentència, els comptes anuals de la fundació es van lliurar només quatre dies abans de la signatura de l'acord, un termini que la jutgessa considera insuficient per a la seva anàlisi.
L'ERO es va iniciar amb la previsió d'acomiadar 160 persones, però després de la negociació la xifra es va reduir a 115. Entre els afectats hi havia 68 treballadors del centre d'R+D WeLab, adquirit a Esteve el 2020, que posteriorment va ser tancat, així com 47 empleats d'altres centres de Leitat.
La resolució judicial assenyala que durant la negociació es van presentar únicament els comptes de l'associació, que reflectien unes pèrdues de 16 milions d'euros, mentre que no es van incorporar els de la Fundació Leitat, que el mateix exercici havia registrat un benefici de 6,1 milions d'euros. La jutgessa conclou que aquesta manca d'informació va impedir una negociació efectiva sobre les causes econòmiques de l'expedient.
Segons recull l'ACN, l'advocat dels demandants, Tirso Garcia, del despatx Galiber Legal, calcula que el cost per a Leitat en concepte de salaris de tramitació, indemnitzacions i cotitzacions a la Seguretat Social podria arribar als 18 milions d'euros per als treballadors que van portar el cas als tribunals. Segons la defensa, la xifra podria enfilar-se fins als 30 milions si la resta d'afectats reclamen les mateixes condicions, ja que la nul·litat de l'ERO té efectes generals.
Per la seva banda, Leitat ha informat que està analitzant la sentència abans de decidir si la recorre. El centre tecnològic defensa que va actuar "correctament en el procediment" i recorda que l'expedient es va tramitar amb un informe tècnic elaborat per PwC, va comptar amb un informe favorable de la Inspecció de Treball, va ser aprovat per la majoria dels membres de la comissió negociadora dels treballadors, i va ser votat favorablement per una àmplia majoria dels treballadors de l’entitat.