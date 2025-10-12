Lumiris Spectral Solutions: tecnologia disruptiva

Millor jove iniciativa empresarial
Lumiris Spectral Solutions ha estat reconeguda en la categoria de Millor Jove Iniciativa Empresarial per desenvolupar una tecnologia que pot revolucionar el camp de la reproducció assistida. El projecte va néixer el 2018 com una iniciativa de recerca incubada a l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), fruit de la col·laboració entre l’investigador Samuel Ojosnegros, amb coneixements en microscòpia, i l’embriòloga Anna Seriola, que van unir els seus coneixements per donar resposta a una demanda mèdica: avaluar de manera més rigorosa els embrions humans i els oòcits per a reproducció assistida.
El resultat és Metaphor, una tecnologia patentada que combina microscòpia hiperespectral i intel·ligència artificial per analitzar no la morfologia, com les tècniques actuals, sinó la fisiologia i el metabolisme de l’embrió. Aquesta informació permet determinar quins tenen més probabilitats d’èxit. “Volem portar precisió a la valoració d’embrions”, explica Ojosnegros, CSO i cofundador de Lumiris.
Des dels inicis, Lumiris ha afrontat els reptes propis d’una empresa “deep tech”: traslladar una innovació científica del laboratori a la clínica. Per aconseguir-ho, ha teixit aliances amb enginyers i empreses internacionals a Alemanya i Anglaterra, i ha aconseguit el suport d’inversors del sector pharma i de la fotònica o “key opinion leaders” del món de la reproducció assistida. “El que més ens enorgulleix és la qualitat i diversitat de la gent que ha apostat pel projecte”, afirma Ojosnegros.
Actualment, Lumirs compta amb onze persones, entre equip directe i indirecte, i treballa en els primers prototips, “que es podran vendre per a recerca l’any que ve”. Paral·lelament, prepara una sèrie A “per anar directament a la clínica”.
Tot i centrar-se en la reproducció assistida, Lumiris ja explora aplicacions en altres àmbits mèdics. “Hem començat per la reproducció assistida, perquè és el que coneixem, però aquests senyals metabòlics que nosaltres estudiem estan en molts processos biològics”, apunta Ojosnegros.
“Som una empresa jove, però ja estem molt orientats al mercat, amb molta il·lusió en la internacionalització, i volem sortir al mercat l’any que ve, de manera global. És un projecte que, tot i ser jove, és sòlid i ambiciós”, assegura.