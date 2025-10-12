Gremi de Ferreteria de Catalunya i Unió de Botiguers de Reus: la unió fa la força

Reconeixement a l'impuls a l’associacionisme empresarial
El Reconeixement Cecot a l’Impuls a l’associacionisme empresarial posa en valor la trajectòria de dues entitats que, malgrat les diferències territorials i sectorials, comparteixen un objectiu comú: consolidar el teixit empresarial a través de la unió i la col·laboració. El Gremi de Comerciants de Ferreteria de Catalunya i la Unió de Botiguers de Reus han demostrat que l’associacionisme no només defensa els interessos dels seus membres, sinó que també és un motor de desenvolupament econòmic i social.
El Gremi de Comerciants de Ferreteria té una trajectòria que, tot i consolidar-se formalment fa menys de 100 anys, s’arrela en oficis tradicionals molt anteriors. Els ferrers transformaven el ferro en eines i utensilis essencials per al treball quotidià. Amb el temps, aquests oficis van evolucionar cap a la comercialització de productes artesanals, i el Gremi es va constituir com un espai de suport als seus membres, oferint assistència familiar i defensant els interessos col·lectius. La renovació dels estatuts i de la junta directiva el 1977 va marcar un punt d’inflexió, amb l’impuls de la captació d’agremiats i la consolidació de la seva representativitat a tot Catalunya. Avui, el Gremi és la veu autoritzada del sector davant les administracions públiques i privades, promovent la cohesió del col·lectiu i assegurant que les necessitats dels comerciants de ferreteria, bricolatge i proveïdors industrials siguin escoltades.
D’altra banda, la Unió de Botiguers de Reus, fundada el 1975, ha combinat des del primer moment la defensa dels interessos comercials amb la contribució al dinamisme urbà. La creació d’una junta gestora i el suport de més de 200 botiguers el 1976 van establir les bases d’una entitat que aviat va influir en la constitució de la Unió de Botiguers de Catalunya i, posteriorment, de la Confederació de Comerç de Catalunya. Amb més de 260 establiments associats, la Unió continua sent un referent en l’impuls de l’associacionisme empresarial, defensant els drets dels comerciants, fomentant la col·laboració entre els establiments i promovent el desenvolupament de la ciutat.
Tant el Gremi com la Unió de Botiguers exemplifiquen com l’associacionisme és essencial per defensar els drets de les empreses, oferir serveis i formació i construir un teixit empresarial més fort i resilient.