Silgan Dispensing Systems Barcelona: persones al centre

8è Premi Vítaly Empresa saludable
“El nostre equip és la base del nostre èxit, i el seu benestar és una prioritat diària per a tot l’equip de direcció”, afirma Belén Méndez, EHS Manager de Silgan Dispensing Systems Barcelona, una companyia amb un model d’empresa que situa la salut, la seguretat i la sostenibilitat al centre.
L’empresa, fundada el 1963 per la família Puig amb el nom de Monturas, es dedica a la fabricació de productes de dispensació per a cosmètica i perfumeria. Actualment, té uns 280 treballadors a Barcelona, amb una mitjana de 16 anys d’antiguitat, dada que reflecteix l’estabilitat i el compromís de l’equip.
Aquesta cohesió interna es veu reforçada amb iniciatives de benestar com les campanyes de vacunació, de detecció precoç de malalties o el Dia de la Fruita. “Som un equip que fa molts anys que treballem junts, i aquestes activitats ens permeten compartir moments més personals. Ens fan sentir part d’una gran família”, explica Méndez.
La inclusió i la igualtat també són valors arrelats a la cultura de la companyia. Amb accions com el Dia de la Dona o el Dia LGTB, la firma promou un entorn respectuós i obert. “No són iniciatives imposades per cap llei, sinó part de la nostra manera de ser”, subratlla Méndez.
En l’àmbit de la seguretat laboral, l’empresa ha introduït formacions amb realitat virtual i les Normes d’Or, orientades a prevenir accidents greus en activitats de risc elevat. “Aquestes eines ajuden a comprendre millor la importància de les mesures de seguretat implementades i fan les formacions més dinàmiques”, destaca Méndez.
Silgan Dispensing Systems Barcelona acumula nombroses certificacions internacionals —ISO 9001, 14001, 45001, 50001, 22716 i ISCC PLUS—, que evidencien un alt nivell d’exigència i una gestió integrada.
La implantació de metodologies Lean a la planta de Barcelona ha permès optimitzar processos i millorar el benestar laboral: “La creació d’uns estàndards de treball, la identificació de tasques que no aportaven cap benefici al procés i el focus en la persona com a pilar per la millora contínua són clau”.
De cara al futur, l’empresa continua avançant cap a la cultura de seguretat basada en el comportament, un projecte participatiu que vol promoure la seguretat no només a la feina, sinó també en la vida quotidiana.