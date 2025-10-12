Revolució als centres de dades

La revolució que suposa la intel·ligència artificial i la creixent necessitat de treballar amb munts de dades, ha fet que tant els governs com les companyies dels EUA i també dels estats europeus estiguin emprenent inversions multimilionàries amb objectiu 2050 de nous centres de dades que estaran alimentats per minicentrals d’energia nuclear.
Malgrat les prohibicions en alguns estats com Dinamarca o Alemanya, gràcies a l’empenta donada per les polítiques de Donald Trump als EUA, l’energia nuclear està permetent cobrir la ingent demanda d’energia elèctrica per la demanada de la IA, les criptomonedes i el consum industrial, aconseguint mantenir la descarbonització en la generació elèctrica i augmentant la seguretat energètica aportant inèrcia als sistemes elèctrics actuals.
Trump ja ha donat ordres de construir 10 reactors nuclears per 2030, i ha ampliat la capacitat de producció i enriquiment d’urani com a combustible nuclear de fusió. A Europa, França encapçala el desenvolupament nuclear, que ha estat designada com a energia verda per la legislació de la UE, fent que Alemanya estigui canviant de posició respecte a les mateixes. Holanda i Bèlgica, després de tancar velles centrals nuclears, ara reprenen el seu ús. Dinamarca, que fa 40 anys que la va prohibir, ara també està estudiant fer marxa enrere. I la més avançada és la Gran Bretanya, que ha anunciat finançament de més d’11.000 milions de lliures esterlines pel seu reactor nuclear modular de petites dimensions anomenat Sizewell C, que permetria construir-se de forma modular en fàbriques especialitzades per poder-se instal·lar in situ prop dels centres de comunicacions, dades, o punts d’alt consum.
Les possibilitats d’inversió se centren en empreses americanes on els desenvolupaments estan ja posant-se a prova, com és el cas d’Oklo, NuScale, o Nanonuclear, totes elles amb acords amb les grans tecnològiques per situar minicentrals en els seus centres de càlcul i de dades. De la mateixa manera, l’extracció, refinament i enriquiment d’urani està movent el mercat, i tornen a ser les capdavanteres les empreses americanes com Cameco, NAK, Centrus Energy, Uranium Energy, Energy fuells, o Ur Energy, les que ja han estat creixent. I de manera agrupada, els inversors també poden invertir en ETF sectorials com el Vaneck Uranium and nuclear Technologies UCITS ETF.