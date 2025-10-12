EAP Sardenya SLP: salut amb consciència

10è Reconeixement CaixaBank a la pime responsable
Fa més de dues dècades, un grup de professionals de la salut va decidir que l’atenció primària podia anar més enllà de la consulta. Així va néixer l’Equip d’Atenció Primària Sardenya SLP, una iniciativa pionera a Barcelona que, des del Baix Guinardó, va impulsar un model autogestionat. Avui, amb 55 professionals i al voltant de 20.000 pacients, el centre és un referent en l’assistència, la recerca i la innovació dins la xarxa pública catalana d’Atenció Primària.
El 2002 van impulsar una Unitat de Recerca pròpia, especialitzada en Atenció Primària, compten amb una Unitat Docent i fa dos anys van crear la Unitat d’Innovació.
El seu compromís amb la comunitat va molt més enllà de la cura dels pacients. “La salut de les persones està directament vinculada a la salut del planeta”, recorda el director, Jaume Sellarès, que situa la responsabilitat social i ambiental com un dels pilars de la seva activitat. L’EAP Sardenya aplica un model de gestió sostenible, amb una acurada gestió dels residus sanitaris i el reciclatge, l’ús de materials sostenibles, la millora de l’eficiència energètica i de l’ús de l’aigua, la reducció del plàstic i el foment del consum responsable, mesures que han valgut a l’entitat la certificació mediambiental IGIT SDG.
Tot plegat es reforça amb un codi de bones pràctiques en revisió constant i amb avaluació externa anual.
Polítiques laborals avançades
El seu va ser el primer CAP de Barcelona a implementar un Pla Lingüístic reconegut pel Govern. A més, l’entitat destaca per les seves polítiques laborals avançades, fomentant la conciliació familiar i laboral, la igualtat d’oportunitats, la formació contínua i la promoció interna.
En els darrers dos anys, l’EAP Sardenya ha posat en marxa diversos projectes de transformació dins el programa “Transformació del CAP en el centre d’atenció del segle XXI” per fer front als reptes de l’envelliment de la població, les llistes d’espera i la coordinació social i comunitària. Els canvis que ha suposat aquest programa és l’ampliació de professionals per oferir serveis més especialitzats amb l’objectiu d’evitar derivacions a l’atenció intermèdia i hospitals i l’ús de la tecnologia per alleugerir càrregues administratives, optimitzar processos i donar suport als professionals.