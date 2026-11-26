L'Ajuntament de Terrassa ha presentat l'estratègia Terrassa Municipi Cuidador 2027-2030, un pla que amplia la mirada de les polítiques locals per incorporar de manera explícita l'atenció, el reconeixement i el suport a les persones cuidadores, tant familiars com professionals. L'estratègia s'ha donat a conèixer en una roda de premsa amb la tinenta d'alcalde i regidora de Salut, Laura Rivas, davant d'una realitat marcada per l'envelliment demogràfic i l'augment de situacions de dependència, discapacitat o malalties cròniques.
El plantejament parteix de la constatació del fet que cuidar familiars és una tasca sovint silenciosa i discreta, feta amb renúncies personals i canvis sobtats en la vida quotidiana, i que sovint comporta soledat, desorientació davant la complexitat dels recursos o desgast emocional i físic —com ansietat o depressió—. "Durant molts anys hem posat el focus en l'atenció a les persones que necessiten cures, i això continua sent imprescindible. Però aquest pla fa un pas més endavant: també posa el focus en les persones que cuiden", ha afirmat Laura Rivas. Amb la fórmula de "cuidar qui cuida", el document sosté que una ciutat que cuida "protegeix, acompanya i no deixa ningú enrere" i defineix les cures com una responsabilitat col·lectiva.
Tres eixos i vuit projectes grans
El pla s'articula en tres eixos estratègics i vuit projectes grans orientats a millorar la coordinació interna, l'accés a l'atenció i el suport directe a les persones cuidadores:
Coordinació i governança del sistema local: inclou el reconeixement i reforç de l'Oficina Tècnica Sociosanitària (definició de funcions, dependència i ampliació de l'equip), la creació d'un espai de governança de les cures i l'enfortiment dels espais participatius. L'objectiu és teixir una xarxa més estable entre serveis municipals, promoció de l'autonomia, salut i entitats socials, aprofitant competències com l'atenció domiciliària o la teleassistència i en sintonia amb l'horitzó d'integració sociosanitària, com el de l'agència sociosanitària de la Generalitat. "Nosaltres, des del principi del mandat, ja vam fer aquest gir de l'oficina de salut que teníem a l'oficina tècnica sociosanitària amb aquest enfocament. I ara la reforçarem amb aquest pla estratègic", ha explicat Rivas.
Accés als recursos i atenció integrada: preveu millorar la coordinació amb els recursos sanitaris —especialment en moments clau com les altes hospitalàries, l'atenció domiciliària i l'atenció residencial— i crear un mapa digital de recursos accessible perquè les famílies disposin d'informació clara i una porta d'entrada comprensible.
Suport a les persones cuidadores: se centra a identificar les persones cuidadores, ampliar serveis com el respir i el canguratge per facilitar descans, i reforçar la formació, l'acompanyament i el reconeixement (amb un punt d'acompanyament i benestar, campanyes de sensibilització i atenció també a les persones cuidadores professionals).
Identificació, targeta cuidadora i regularització
Un dels eixos operatius consisteix a fer visibles les persones cuidadores que avui no consten identificades com a tals o la sobrecàrrega de les quals es registra en la història clínica o l'expedient de la persona atesa, sovint amb criteris diferents. Per avançar en la detecció, es treballarà de manera coordinada amb Salut i l'atenció domiciliària dels proveïdors sanitaris —per on passa el seguiment mèdic, la medicació i les urgències a casa—, amb entitats especialitzades i mitjançant campanyes de sensibilització, tot tenint en compte la protecció de dades i la voluntat d'identificar-se.
Com a eina de reconeixement, es preveu impulsar la targeta cuidadora per acreditar aquest rol i facilitar prioritat o atenció preferent (per exemple, a Atenció Ciutadana o en àmbits sanitaris), a més d'estudiar convenis inspirats en altres municipis que aportin descomptes o entrades culturals o d'oci, com al teatre o a exposicions.
Pel que fa a l'àmbit de les persones cuidadores professionals, el pla contempla orientació i informació laboral i jurídica tant per a treballadores sense regularitzar com per a famílies que necessiten saber quins tràmits fer per regularitzar la situació. "L'acompanyament també és laboral, jurídic, aquest acompanyament per tal que sàpiguen els seus drets i que sàpiguen què poden reclamar i, sobretot, a les famílies saber què han de fer per regularitzar aquesta situació", ha apuntat la regidora.
El desplegament compta amb un pressupost inicial d'uns 45.000 euros, que s'anirà aplicant de manera progressiva i no d'una sola vegada a mesura que s'activin les accions —com incorporar una persona més a l'Oficina Tècnica Sociosanitària, tirar endavant el mapa o l'eina digital i concretar el pla d'acció de la targeta—, juntament amb recursos dels serveis municipals i possibles subvencions de la Diputació.
A tall de context sobre la dimensió de la tasca, s'ha recordat que el servei d'atenció domiciliària municipal disposa d'uns 400 treballadors familiars i que hi ha uns 9.000 o 10.000 expedients de dependència (amb una gran majoria, al voltant del 90%, amb algun suport proper), a més de persones amb discapacitat, malalties cròniques complexes o processos ràpids sense reconeixement formal encara. En canvi, el pla deixa de moment fora l'àmbit 0-3 anys, tot i haver-ho plantejat ERC, en no figurar a la diagnosi i considerar-lo inabastable en aquesta primera etapa.
L'estratègia s'ha construït a partir d'una diagnosi presentada el 2025 i d'un procés participatiu amb gairebé 30 entitats —entre les quals serveis de salut mental, centres de dia de discapacitat i entitats socials—, que també han participat en el disseny del seguiment del pla (amb data d'inici encara per fixar). També s'han incorporat i agraït les aportacions d'ERC i del PSC.
La previsió és que el document s'aprovi al ple municipal aquest divendres i es presenti davant les entitats col·laboradores l'11 de desembre, a partir de les 10 del matí, al Museu Tèxtil.