El Centre Excursionista de Terrassa (CET) preveu estrenar la remodelació de la seva seu i reactivar la vida social de l’entitat el gener del 2027. La renovació es va iniciar el juny del 2023 amb el bar restaurant del centre i la compra de part de l’edifici de l’Arxiu Tobella. A inicis de 2026 es donava per finalitzada la segona fase de l’estructura de la nova seu, però l’esfondrament del sostre el passat 31 de maig ha acabat endarrerint el calendari.
Segons ha explicat el president de l’entitat, Xavier Busom, en un comunicat a les xarxes, l’objectiu no és deixar l’entitat més bonica, sinó “aconseguir una transformació funcional adequada el 2026”. El projecte inclou la millora de l’accessibilitat, la redistribució d’espais, el nou bar a la planta baixa i la construcció d’un rocòdrom a la primera planta, amb la voluntat de tenir “una entitat molt més oberta a la ciutat i amb uns reptes engrescadors” per a la junta entrant. Busom qualifica l’esfondrament de finals de maig com un ensurt terrible per què podria haver passat, tot i apuntar que els informes tècnics indiquen que la coberta ja estava abocada a caure i celebra que passés amb l’edifici en obres i no en ple funcionament.
Després d’aquell episodi, l’entitat es va centrar en el finançament —amb 100.000 euros aprovats— i en la gestió amb l’Ajuntament per obtenir la llicència d’obres: “El finançament va anar molt ràpid. La llicència d’obres no tant”, assenyala el president, que avança que “aviat ja podrem iniciar les obres”.
A tot això s’hi han sumat les pluges sobre una coberta sense acabar: “Malauradament, ha plogut de manera desmesurada sobre una coberta inexistent”, afirma Busom, que detalla que l’aigua ha afectat una planta baixa ja preparada per pintar i impedeix estrenar espai abans de Nadal. Finalment, agraeix la paciència dels socis, demana treure bastons a les rodes i sumar esforços, i conclou que “la muntanya no està en obres ni subjecta a llicències, plogui o nevi”.