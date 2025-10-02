L'atur cau en 183 persones al setembre a Terrassa i situa la xifra de desocupats en 11.703

Després de dos mesos d'augment, l’atur a Terrassa ha tornat a reduir-se aquest setembre. Segons les dades oficials, la ciutat ha tancat l'últim mes amb 11.703 persones inscrites a les oficines de l’atur, 183 menys que al mes d’agost, quan s'havia arribat a 11.886 desocupats, un moviment que coincideix amb la reactivació econòmica vinculada a la tornada escolar i la represa d’activitats. Aquesta reducció representa un descens de l'1,54% intermensual.
Els 11.886 desocupats actuals són la millor dada en un mes de setembre des del 2007. La xifra, però, encara queda lluny del registre d'aleshores, quan hi havia 9.540 terrassencs sense feina.
A Terrassa l'atur acostuma a disminuir al setembre. L'última dècada, ho ha fet tots els anys a excepció del 2022, quan es va incrementar en 74 persones. La reculada d'enguany ha estat una mica menys intensa que la de l'any passat (-228 aturats; -1,85%) però més accentuada que la del 2023 (-137; -1,09%).
Si mirem les dades interanuals, també hi ha motius per a l’optimisme: respecte al setembre de l’any anterior, ara hi ha 389 egarencs menys en situació d’atur (-3,22%).
Segons l'Observatori Econòmic i Social i de la Sostenibilitat de Terrassa, la taxa d'atur registral se situa ara en un 10,37%.
Terrassa segueix una tendència similar a la del conjunt del Vallès Occidental, on l’atur també ha baixat. El setembre ha tancat amb 42.278 vallesans desocupats, 984 menys que a l'agost. En aquest cas, el descens ha estat més pronunciat que a Terrassa, amb una caiguda d'un 2,27%.
En la comparació interanual, la baixada és d'un 3,22%, com a Terrassa, amb 1.406 aturats menys que el setembre del 2024.
A escala intermensual, l'atur ha disminuït en tots els municipis de la comarca, a excepció de Badia del Vallès (+8 persones) i Montcada i Reixac (+3). D'un any a l'altre, 18 municipis han reduït el nombre d'aturats, en quatre (Badia, Cerdanyola, Sant Quirze i Vacarisses) han augmentat i en un (Gallifa) s'ha mantingut.
Catalunya ha tancat el setembre amb 5.293 aturats menys respecte el mes anterior i ha situat la xifra de desocupats en 322.072 persones. Es tracta del millor setembre des del 2007 i representa un 2,9% menys (-9.858) que el setembre de l'any passat. A més, suposa el tercer mes de setembre consecutiu en què el nombre d'aturats retrocedeix, concretament des del 2022, quan va pujar un 0,96%.
Al conjunt de l'Estat, la xifra d'aturats s'ha situat en els 2.421.665, xifra que suposa un descens de 4.846 persones (-0,20%), mentre que si es compara amb el setembre del 2024, s'ha registrat un descens del 5,97% anual (-153.620).