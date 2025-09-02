L’atur puja a Terrassa per segon mes consecutiu: 318 nous desocupats a l’agost

La xifra de terrassencs a l'atur ha tornat a augmentar a l'agost, sumant dos mesos consecutius d'increments. Segons les dades fetes públiques aquest dimarts i recollides per l'Observatori del Treball i Model Productiu, Terrassa va tancar l'agost amb 11.886 persones sense feina. Són 318 més que al juliol. Així, el creixement intermensual ha estat d'un 2,75%.
L'atur acostuma a empitjorar a l'agost a Terrassa amb relació amb el juliol. L'increment d'enguany ha estat una mica més accentuat que el de l'any passat (+303 persones; +2,52%). La variació d'aquest 2025 també supera la de l'agost del 2023 (+1,58%) i la del 2022 (+1,81%), però és inferior a l'experimentada els mesos d’agost prepandèmia. El 2019 l'augment va ser d’un 4,09% i el 2018, d’un 3,86%.
En la comparativa interanual (el balanç a 12 mesos), en canvi, s'ha registrat una davallada en el nombre de terrassencs inscrits en les llistes dels serveis d’ocupació. Ara es compten 434 egarencs desocupats menys que a l'agost del 2024, quan eren 12.320. Així doncs, anualment s’ha registrat un descens d’un 3,52%. De fet, els 11.886 aturats actuals són la xifra més baixa en un mes d’agost des del 2007.
Segons la Diputació de Barcelona, la taxa d'atur registral és ara del 10,48%.
Al Vallès Occidental, a l'agost també s’ha experimentat un creixement de l’atur respecte del juliol. Ara hi ha 43.262 persones sense feina. Són 1.207 més que les que es registraven a 31 de juliol. L'augment, en termes percentuals, ha estat una mica més pronunciat que el de Terrassa, arribant al 2,87%, una xifra similar a la de l'any passat, quan va ser d'un 2,90%. Interanualment, però, la desocupació és un 2,73% inferior, amb 1.217 persones aturades menys que a l'agost de 2024.
L’atur ha augmentat l'últim mes en tots els municipis de la comarca, sense excepció. Interanualment, ha baixat en 15 municipis, s'ha incrementat en 7 i s'ha mantingut en un (Gallifa).
Catalunya va tancar l'agost amb un repunt de l'atur del 2,5%, de manera que el total de persones sense feina va ascendir fins a les 327.365. Es tracta de 7.942 aturats més que al juliol i és on més augmenta el nombre de desocupats de l'Estat en termes absoluts, segons les dades del Ministeri de Treball. Respecte de l'agost del 2024, l'atur ha baixat en 8.625 persones (-2,57%). De fet, la xifra de desocupats és la més baixa per aquest mes des del 2007.