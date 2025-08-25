L’egarenca WindowSight s’associa amb LG

L’empresa emergent terrassenca WindowSight, que ofereix una plataforma d’“streaming” per gaudir de l’art visual (quadres i fotografies) a través dels televisors i pantalles, ha anunciat un acord estratègic amb LG Electronics. La plataforma terrassenca aportarà la major part del contingut artístic a la LG Gallery+, la nova galeria digital disponible a escala mundial a les televisions LG. Gallery+ s’implantarà progressivament en els nous models i s’activarà posteriorment als dispositius existents, amb un abast potencial que supera els 240 milions d’unitats.
Com a principal proveïdor de contingut de LG Gallery+, WindowSight aporta una selecció curada de fotografia, pintura, il·lustració i videoart, amb obres de fotògrafs i artistes de renom internacional, incloent-hi creadors vinculats a National Geographic, il·lustradors destacats, pintors i videoartistes reconeguts.
La visió de WindowSight és “fer que l’art sigui tan accessible com la música, ja que té el poder de despertar emocions i de contribuir al benestar mental i físic”. Per això, la companyia defensa que ha de formar part de l’experiència quotidiana de tothom.
L’empresa emergent treballa amb més de 300 artistes de tot el món i impulsa un model que remunera de manera justa l’exhibició de les seves obres en entorns digitals, tant a les llars com en espais professionals.
“Aquesta col·laboració amb LG és un pas clau per a WindowSight i per al nostre ecosistema d’artistes. Portar art curat i de qualitat a milions de pantalles ens acosta a una idea simple i poderosa, fer que l’art formi part de la vida diària de tothom”, afirma Pol Rosset, CEO i cofundador de WindowSight.
Disponibilitat i accés
LG Gallery+ estarà disponible mundialment en televisors LG compatibles. El desplegament començarà amb els models del 2025 i s’anirà ampliant progressivament, mitjançant actualitzacions de programari, a la resta de televisors actius a finals d’any, amb el potencial de superar els 240 milions de dispositius.
El servei inclou una experiència gratuïta amb 100 imatges i una opció Premium per només 5 euros al mes amb més de 4.000 obres, incloent-hi vídeos i imatges estàtiques.
Acords amb altres empreses
Aquesta nova aliança s’afegeix a altres amb la qual l’empresa terrassenca ha arribat en els últims temps. El maig, WindowSight es va associar amb Orb, una empresa irlandesa especialitzada en publicitat digital exterior, per mirar de promocionar la seva solució al país.
El març la firma va anunciar un acord de col·laboració amb l’americana BrightSign LLC, empresa líder en reproductors multimèdia per a senyalització digital amb seu a San José (Califòrnia) i oficines a Europa i Àsia. La companyia estatunidenca, concretament, fabrica reproductors multimèdia i ofereix programari gratuït i solucions de xarxa per al mercat global de la senyalització digital comercial.
Un altre dels acords de la WindowSight va ser amb VIDAA, el sistema operatiu de Smart TV de més ràpid creixement i que controla més de 30 milions de dispositius a escala mundial. Abans també es va aliar amb la companyia Raydiant.