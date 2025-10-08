Gradhermetic i la UIC porten els primers balcons plegables a la fase de prototip

Gradhermetic i la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) han iniciat la fase de prototipatge i validació real dels primers balcons plegables industrialitzats, un projecte pioner en el sector de la construcció que compta amb el suport del Centre per al Desenvolupament Tecnològic i la Innovació (CDTI). La iniciativa uneix recerca universitària i experiència industrial per impulsar una nova manera de concebre els espais exteriors en entorns urbans.
El projecte parteix d’una patent desenvolupada pel professor Vicenç Sarrablo i el seu equip d’investigació, que han dissenyat un sistema modular i plegable pensat per facilitar la instal·lació de balcons en edificis nous o ja existents. L’empresa terrassenca Gradhermetic, amb més de setanta anys d’experiència en aportar solucions tècniques i decoratives en protecció solar, sostres metàl·lics i revestiments, aplica el seu coneixement en construcció industrialitzada i solucions sostenibles per transformar aquesta idea en un producte viable.
Els nous balcons, inspirats en la filosofia de muntatge senzill “a l’estil Ikea”, aporten espais exteriors accessibles en edificis que abans no els tenien, un muntatge ràpid i eficient gràcies a la producció en fàbrica, transport i emmagatzematge optimitzats en ser plegables i una solució sostenible que redueix costos i emissions, asseguren des de la firma egarenca.
Plegar i apilar
“S’apilen en un camió i es poden desplegar i ancorar a les façanes com a grans prestatgeries produïdes en sèrie en una fàbrica”, explica Sarrablo en la seva patent.
L’investigador comenta que els balcons prefabricats que hi havia fins ara al mercat “ocupen un volum excessiu amb la incorporació de les baranes i els escaires de subjecció a les façanes, cosa que repercuteix negativament en el preu del balcó en el transport i l’emmagatzematge.” A diferència d’aquests, els balcons plegables industrialitzats “són lleugers i es poden plegar per apilar-ne diverses unitats en un sol camió i reduir el nombre de viatges”, afegeix.
Des de Gradhermetic destaquen que aquesta innovació respon a una demanda creixent per millorar la qualitat de vida urbana. “El balcó torna a ser un espai central en la vida domèstica”, sostenen, recordant com la pandèmia va reforçar el valor de disposar d’un espai a l’aire lliure.