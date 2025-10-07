Leitat avança en piles de combustible d’hidrogen d’alta potència

El centre tecnològic Leitat, amb seu a Terrassa, participa en el projecte europeu H2UpScale, una iniciativa finançada pel programa Horizon Europe que té com a objectiu desenvolupar i validar components clau per a sistemes de piles de combustible d’hidrogen destinats al transport pesant, tant per via terrestre com marítima i aèria.
El projecte vol superar les limitacions dels sistemes actuals, que ofereixen una potència inferior als 200 kW, i avançar cap a piles de combustible de nova generació capaces d’assolir entre 250 i 500 kW. Aquest progrés és essencial per fer viable l’ús de l’hidrogen verd en vehicles i aplicacions de gran potència, contribuint a un transport més sostenible i descarbonitzat.
Amb un pressupost global de gairebé quatre milions d’euros, H2UpScale reuneix 16 socis internacionals —entre centres de recerca, universitats i empreses industrials— per dissenyar components més eficients, duradors i lleugers del que es coneix com a Balance of Plant (BoP): elements essencials per al funcionament òptim de les piles de combustible, com eixos d’hidrogen, intercanviadors de calor, compressors o sistemes de refrigeració.
En aquest marc, Leitat lidera el desenvolupament de formulacions de refrigeració innovadores amb capacitats millorades de transferència de calor per a la reducció de calor residual, així com amb propietats òptimes de conductivitat elèctrica i conductivitat tèrmica, i participa en el desenvolupament d’un ejector d’H₂ i d’un intercanviador de calor amb dissenys innovadors creats mitjançant fabricació additiva.
El projecte, que es prolongarà fins a finals de 2027, preveu arribar a un nivell de maduresa tecnològica TRL7, és a dir, un demostrador gairebé llest per a la seva aplicació industrial. H2UpScale compta amb el suport de la Clean Hydrogen Joint Undertaking. Aquesta iniciativa conjunta rep suport del Programa d’Investigació i Innovació Horizon 2024 de la Unió Europea, així com de Hydrogen Europe i Hydrogen Europe Research.