Leitat uneix forces amb el Parc de Recerca i Innovació de la Universitat de Girona

Leitat i el Parc de Recerca i Innovació de la Universitat de Girona uneixen forces. Centre tecnològic i fundació han signat un conveni marc de col·laboració estratègica per impulsar la recerca aplicada, la innovació empresarial i la transferència tecnològica al territori. La signatura, que es va dur a terme divendres 24 d’octubre a Girona, estableix un marc general de cooperació per fomentar la innovació i enfortir les connexions entre el teixit empresarial i els agents de coneixement de les comarques, que "permetrà afavorir el desenvolupament de projectes d’R+D amb alt impacte industrial, econòmic i social", indiquen des de Leitat.
El conveni té com a objectiu facilitar la connexió entre empreses i centres de coneixement, promoure la captació de finançament competitiu i impulsar la innovació col·laborativa. A través d’aquesta col·laboració, Leitat posarà a disposició del teixit productiu gironí la seva expertesa en àmbits com la sostenibilitat industrial, la salut, la digitalització, els nous materials, la mobilitat sostenible o l’energia.
El Parc ofereix un entorn físic i conceptual atractiu per a grups, unitats, centres de recerca, entitats i empreses per tal que de la convivència i la interacció en aquest espai se’n derivin sinergies i es consolidi un sistema innovador i emprenedor tractor de creixement.
Les dues entitats també preveuen organitzar jornades tècniques i tallers, així com donar suport a empreses emergents, empreses derivades i projectes empresarials innovadors sorgits del territori. A més, el conveni estableix la creació d’una comissió de seguiment integrada per representants de totes dues institucions, encarregada d’identificar noves oportunitats de col·laboració i avaluar l’impacte de les accions conjuntes.
Segons Jordi Cabrafiga, director general de Leitat, “aquest acord representa una aposta clara per reforçar el paper de Leitat com a soci estratègic per a les empreses de tot el territori. Girona té un teixit industrial amb gran potencial i vocació innovadora, i aquesta col·laboració ens permetrà accelerar la transferència tecnològica, promoure projectes transformadors i contribuir a una economia més competitiva, sostenible i de valor afegit”.
Aquesta col·laboració forma part de l’estratègia que Leitat està desplegant a les comarques gironines per reforçar la seva presència territorial i fomentar noves aliances tecnològiques amb empreses i agents de coneixement i innovació del territori, una línia d’actuació que compta amb l’impuls de Roger Torrent, representant institucional de Leitat a Girona.
La signatura del conveni es va complementar amb una trobada entre els equips directius de les dues institucions per explorar línies de treball conjuntes vinculades a l’impuls de projectes amb impacte en el territori.