Leitat impulsa un nou tractament avançat d’aigües residuals

El centre tecnològic Leitat, en col·laboració amb l’empresa Sorigué, ha desenvolupat i validat un sistema innovador per al tractament terciari avançat d’aigües residuals amb nanofibres electrofilades. La investigació, publicada recentment a la Journal of Environmental Management, forma part del projecte Water Harmony, que té com a objectiu impulsar solucions sostenibles, eficients i escalables per al tractament d’aigües residuals.
El sistema modular proposat inclou dos mòduls complementaris: un de nanofibres biocides (PAN/plata), destinat a una inactivació microbiana eficient i al control de patògens, i un altre de nanofibres fotocatalítiques (PVDF-HFP/TiO2), orientat a la degradació de contaminants orgànics, inclosos els contaminants emergents.
Aquest disseny modular permet optimitzar cada funció de tractament de manera independent, tot funcionant com a part d’un sistema integrat, i ofereix flexibilitat i adaptabilitat a diferents requisits de tractament.
Un dels principals punts forts d’aquest treball és l’escalat amb èxit i la validació a escala pilot. Més enllà de les proves de laboratori, el sistema de nanofibres es va implementar en una estació depuradora municipal real, assolint altes eficiències d’eliminació d’E. coli i una degradació significativa de contaminants orgànics model, fet que confirma la robustesa i l’eficàcia de la tecnologia en condicions reals.
Segons els responsables del projecte, els resultats posen de manifest el potencial dels nanomaterials amb funcionalitats específiques, integrats a nivell de sistema, per superar les barreres tradicionals de l’escalat. Aquest enfocament dona suport a solucions de tractament terciari escalables, flexibles i d’alt rendiment, contribuint a una reutilització de l’aigua més segura, a la millora de la qualitat de l’efluent i als objectius més amplis de l’economia circular, asseguren.
Aquesta recerca reforça la col·laboració entre Leitat i Sorigué, combinant ciència de materials, enginyeria ambiental i implementació industrial per accelerar la innovació amb impacte ambiental.