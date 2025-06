Leitat nomena Ramon Pastor com a nou president

L’assemblea general del centre tecnològic Leitat ha escollit Ramon Pastor com a nou president de l’entitat. L'expert directiu en innovació i direcció de negocis tecnològics internacionals substitueix Jordi William Carnes, que, com ja va avançar el Diari de Terrassa, deixa el càrrec després de més de vuit anys al capdavant de l’organització.

Des de Leitat expliquen que el relleu s’ha aprovat en un context de renovació institucional que coincideix amb l’impuls d’una nova etapa estratègica liderada per Jordi Cabrafiga, director general des del novembre del 2023. Aquest ha hagut de dur a terme una reestructuració del centre tecnològic terrassenc, amb un ERO que ha afectat 114 persones i la reorganització de les seves seus.

"Amb aquest nomenament, Leitat consolida el seu compromís amb un model de creixement sostenible i reforça el seu paper com a agent clau per a la innovació empresarial, la competitivitat de les pimes i la transferència tecnològica amb impacte industrial, econòmic i social", assegura l'entitat en un comunicat.

La junta directiva de Leitat ha destacat el "profund" coneixement de Ramon Pastor sobre l’ecosistema empresarial i tecnològic, tant català com internacional, així com la seva trajectòria consolidada en l’àmbit de la innovació. Amb més de 30 anys d’experiència a la multinacional HP, Pastor ha ocupat càrrecs de màxima responsabilitat: ha dirigit la divisió mundial d’impressió en gran format, ha creat i liderat el negoci global d’impressió 3D i, durant els darrers 12 anys, ha estat al capdavant del Campus d’HP a Sant Cugat, un dels centres més innovadors de la companyia i un dels principals generadors de patents a l’Estat.

A més, ha presidit l’IAM 3D Hub –referent europeu en fabricació additiva impulsat i operat per Leitat– i va participar com a patró a diverses entitats com la Fundació Catalunya Cultura, Respon.cat, Eurecat, o els consells empresarials de la UPC i de La Salle.

Posar la tecnologia al servei del progrés i creixement del país

Per Pastor, “després de molts anys amb responsabilitats d’alta direcció en una multinacional, m’ha semblat oportú acceptar aquest repte per poder retornar al meu país una part del que he après durant la meva trajectòria en innovació i tecnologia. Conec Leitat des de fa temps i estic convençut del seu potencial i dels actius que acumula: talent, capacitat d’impacte i una visió clara de futur. El projecte de Leitat aposta decididament per posar la tecnologia al servei del progrés i creixement del país, i per mi és un orgull poder contribuir-hi, aportant la meva experiència per impulsar el centre i reforçar el seu paper com a aliat clau de les empreses i de la societat”.

El director general de Leitat, Jordi Cabrafiga, ha destacat que el nomenament de Ramon Pastor coincideix amb un moment clau per a l’entitat: “El 2024 ha estat un punt d’inflexió per a Leitat. Hem consolidat un nou model de gestió de l’entitat, hem treballat amb més de 600 empreses i hem reforçat la nostra capacitat per donar resposta als grans reptes del país, des de la transició energètica fins a la innovació en salut o l’economia circular. En aquest context, tenir el suport, experiència i visió de Ramon Pastor, amb una trajectòria internacional reconeguda i un fort compromís social, ens permet refermar aquesta nova etapa de creixement sostenible, orientada a generar retorn industrial, econòmic i social”.

L'adeu de Jordi William Carnes

El president sortint, Jordi William Carnes, ha liderat Leitat durant més de vuit anys. “Deixo la presidència de Leitat amb l’orgull d’haver contribuït a posicionar el centre com a soci estratègic de moltes empreses i institucions. Després del relleu fet a la direcció general i un cop consolidada la nova etapa de gestió, ara és el moment adequat per donar pas a un nou lideratge que continuarà enfortint la missió de Leitat amb noves eines i una mirada renovada”, ha expressat.

Durant el mandat de Jordi William Carnes, "Leitat s’ha consolidat com a agent tecnològic de referència tant en l'àmbit estatal com internacional, amb una voluntat clara per generar valor a través de projectes d’R+D. Durant els vuit anys de presidència, i malgrat l’impacte que va tindre la crisi sanitària de la covid, el centre ha impulsat un total de 3.438 projectes: 214 amb finançament europeu, 408 de caràcter nacional i 2.816 en col·laboració amb empreses d’àmbit privat. Leitat ha captat més de 160 milions d’euros en subvencions i contractes, i ha coordinat 63 projectes d’alt impacte. Aquestes xifres demostren la solidesa del model construït, orientat a la transferència tecnològica i al desenvolupament de solucions reals per als reptes industrials i socials del país", afirmen des de l'entitat.