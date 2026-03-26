Leitat s’acredita per verificar l’estalvi energètic de les empreses

Leitat podrà verificar l’estalvi energètic de les empreses i contribuir al desplegament d’aquest mecanisme clau per a la descarbonització. El centre tecnològic terrassenc ha obtingut l’acreditació de l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC) com a organisme de verificació del sistema de Certificats d’Estalvi Energètic (CAE) per a actuacions estandarditzades (19/VV036). D'aquesta manera, l'organització egarenca passa a formar part del grup reduït de 12 entitats habilitades a Espanya per exercir aquesta funció.
Els Certificats d’Estalvi Energètic són un sistema que reconeix i quantifica l’energia que una empresa deixa de consumir gràcies a millores en els seus processos o instal·lacions. Aquests estalvis es poden certificar i convertir en un valor econòmic dins del sistema, fet que incentiva la inversió en eficiència energètica. A més, aquest sistema permet que els estalvis energètics verificats generin un retorn econòmic per a les empreses, contribuint a recuperar part de la inversió realitzada en eficiència energètica.
L’acreditació com a organisme de verificació permet a Leitat avaluar la correcta aplicació de les metodologies de càlcul d’estalvi energètic en actuacions estandarditzades, assegurant la consistència de les dades, la qualitat de les evidències i la traçabilitat dels expedients. Es tracta de comprovar amb dades que l’estalvi energètic que declara una empresa és real i es pot demostrar. El valor diferencial del centre es basa en la combinació de capacitat tecnològica i coneixement aplicat en eficiència energètica, juntament amb la seva condició d’entitat independent i sense ànim de lucre, factors que reforcen l’objectivitat del procés de verificació.
En aquest sentit, l’experiència acumulada per Leitat en projectes d’innovació, auditories energètiques, enginyeria aplicada i processos de mesura i verificació, alineats amb estàndards internacionals com el Protocol Internacional de Mesura i Verificació del Rendiment (IPMVP), permet aportar un enfocament sòlid i fiable al sistema.
“Aquesta acreditació reforça la nostra capacitat per garantir la fiabilitat i la robustesa dels estalvis energètics certificats. El sistema CAE requereix rigor tècnic, traçabilitat i independència, i des de Leitat aportem aquests valors per generar confiança i seguretat en tots els agents implicats”, destaca Marta Escamilla, àrea manager de l'àrea de Sostenibilitat dins del departament d'Economia Circular i Descarbonització.
L’acreditació com a organisme de verificació CAE representa un pas endavant en l’estratègia de Leitat per acompanyar el teixit empresarial en els seus objectius de sostenibilitat i competitivitat. Aquest nou servei amplia el portfoli del centre tecnològic, que ja inclou àmbits com la descarbonització, el càlcul de la petjada de carboni, l’anàlisi de cicle de vida (ACV) o el desenvolupament de solucions d’R+D aplicada orientades a la millora de l’eficiència energètica.