Cirsa duplica beneficis: guanya 73,9 milions fins al setembre

L’empresa terrassenca del sector del joc i l’oci Cirsa va duplicar els seus beneficis fins al setembre d’enguany, amb 73,9 milions d’euros, segons ha informat aquest dimarts a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
La companyia atribueix aquesta pujada al creixement del resultat brut d’explotació (ebitda), que va ser d’un 8% en aquest període (40,9 milions d’euros), passant de 507,9 milions a 548,8. Pel que fa als ingressos operatius nets de la multinacional van enfilar-se un 9,7%, fins a 1.715,6 milions d’euros.
A tancament de setembre, la ràtio de deute era de 2,6 vegades, respecte a les 3,2 vegades de tancament de juny, i el deute net total era de 1.929,2 milions, comparat amb els 2.333 milions del juny. La companyia ha explicat que la reducció del deute en 404 milions ha estat a causa dels 373 milions ingressats per la sortida a borsa el juliol passat i la generació orgànica de flux de caixa. Ha afegit que manté el pla de reducció de despeses financeres i que fins ara ha estalviat uns 60 milions d’euros anualitzats.
Només el tercer trimestre del 2025, Cirsa va obtenir 560,2 milions d’euros d’ingressos d’explotació i un benefici operatiu de 182,8 milions, un increment del 5,4% i del 5,7% respecte al mateix període del 2024. Amb aquestes xifres, el grup assegura sumar 69 trimestres consecutius de creixement, exceptuant l’impacte de la pandèmia.
Evolució de les divisions
Els resultats del trimestre indiquen que la unitat de casinos manté una evolució positiva, amb renovacions selectives d’instal·lacions, la incorporació de més de 650 noves màquines i l’adquisició d’un casino a Marrakech.
Slots Espanya registra el millor tercer trimestre dels darrers exercicis gràcies als programes de recanvi de màquines —com els models Manhattan Mirage i Omega Link— i la contenció de costos.
A Itàlia, la recuperació del mercat d’AWP i VLT permet consolidar creixements de doble dígit en els ingressos nets globals front al mateix trimestre del 2024.
La unitat de joc i apostes en línia avança amb força: creix un 8,1% en ingressos trimestrals i un 38,9% en el global de l’any, amb una millora del 13,8% en l’ebitda.
Amb tot plegat, Cirsa ha millorat les previsions de creixement per al tancament de l’any fins a uns ingressos d’entre 2.325 i 2.335 milions, la qual cosa representaria una millora interanual d’entre el 8,1% i el 8,6%.