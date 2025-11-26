Experts demanen control i tecnologia per avançar en construcció circular

L’impuls dels àrids reciclats ja no és una opció de futur, sinó una necessitat que ha de guanyar força en un sector de la construcció cada cop més interpel·lat per la sostenibilitat. Aquesta realitat ha quedat palesa aquest dimecres al matí en una taula rodona carregada de veus expertes, celebrada a l’auditori de la
Cambra de Comerç de Terrassa. La jornada, titulada “Àrids reciclats: el futur de la construcció sostenible” i organitzada per l’empresa terrassenca Hercal en el marc de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, ha posat sobre la taula els reptes, les barreres i les oportunitats d’un sector que vol fer el pas definitiu cap a la circularitat.
La moderadora de la jornada,
Marianella Pereira, responsable de Sostenibilitat de la Cambra, ha posat el marc del debat destacant que s’aborda “un tema clau en el futur col·lectiu”, en un sector amb “capacitat de transformar-se en més circular, minimitzant residus i innovant en processos i materials”. Pereira ha insistit que “això requereix l’acció col·lectiva” i ha apel·lat a si “la regulació és efectiva” en un context de canvi de paradigma.
Entre els experts, el professor de la UPC
Francesc Pardo ha defensat que “la circularitat és una oportunitat”, tot i que cal “sobreposar-nos a unes complexitats”. Ha destacat la importància d’aconseguir “la traçabilitat digital”, recordant que el sector avança cap a eines com el passaport digital de materials. Des de la recerca, ha detallat que la comunitat científica espanyola “és una de les cinc millor a nivell mundial” i que cal “generar un ecosistema de col·laboració constant entre universitat i empresa”.
Francesc Pardo, professor de la UPC i enginyer de camins, durant la seva intervenció
NEBRIDI ARÓZTEGUI
D’altra banda,
Anna Martín, consultora en Energia i Sostenibilitat del Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona (CATEB), ha situat el “canvi de paradigma” com el principal repte: “Pressuposàvem que els recursos són infinits i hem d’apostar per consums més sostenibles”. Ha defensat eines com certificacions, proves pilot i la digitalització per “garantir la traçabilitat i generar confiança”, així com “demolicions selectives” i una aposta per la “compra pública verda”.
Des d’Hercal, el seu gerent,
Miguel Ángel Pérez, ha exposat que s’ha de treballar en cinc grans blocs: “investigació pràctica, conscienciació, regulació, fiscalitat i comunicació”. Ha indicat que, tot i que el reciclatge hauria de ser una evidència, “ens hem trobat que no sempre es fa”, i reclama més “compra pública verda, compliment de normativa —com el mínim del 5% d’àrids reciclats— i que l’administració vigili actuacions incíviques”.
La directora de Rezero,
Rosa Garcia, aposta per “avançar cap a la gestió preventiva” i posar el focus en com allargar la vida útil dels productes. Ha assenyalat que la normativa sobre àrids reciclats “no s’està complint” i que calen “recursos econòmics i humans per fer seguiments i inspeccions”, així com “aplicar règims sancionadors”. Responsabilitats difuses
Des de l’Agència de Residus de Catalunya, el director de la seva Àrea d’Infraestructures,
Josep Simó, ha recordat que la normativa marca un mínim del 5% d’àrids reciclats perquè “no podem demanar que s’utilitzi més material del que existeix”. Simó adverteix de la “complexitat” del sector, amb responsabilitats difuses, reclamant “la normativa més clara possible”, així com “plecs de condicions” per part de les administracions i més “activitat inspectora”.
Per la seva part,
Jordi Fargas, gerent de l’Associació Catalana de Gestors de Residus de la Construcció i Demolició (GRCD), ha remarcat que per avançar cap a un model circular cal “invertir en tecnologia”, especialment en “la separació d’origen” per augmentar el reciclatge. Tot i això, alerta que “el gran problema és que no hi ha una demanda suficient d’àrids reciclats”. De cara a revertir-ho, ha dit que “hem de complir la normativa que hi ha sobre la taula”. Fargas ha expressat el seu desig d’arribar al 90% d’àrids reciclats: “Seria un senyal que tot funciona, A menys de 200 quilòmetres d’aquí, a França, ho han aconseguit”.
Sis experts han analitzat els reptes i les oportunitats dels àrids reciclats en el sector de la construcció
NEBRIDI ARÓZTEGUI
Reciclatge avançat
L’empresa terrassenca Hercal, organitzadora de la jornada, va inaugurar el 2022 la
planta de valorització H-Zero, una instal·lació pionera a l’Estat que transforma residus de la construcció en àrids reciclats rentats d’alta qualitat. Aquests materials són aptes per a la fabricació de formigó a la planta Eco-Concrete, situada a les mateixes instal·lacions.