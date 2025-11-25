Reempresa arriba als 130 casos d’èxit en parades de mercats municipals

Reempresa Mercats Municipals ha aconseguit 130 traspassos d’èxit des dels seus inicis el juny del 2017. El programa, impulsat per la patronal Cecot amb el suport de la Gerència de Serveis de Comerç de la Diputació de Barcelona, busca promoure aquelles parades de mercat que necessiten una persona emprenedora per continuar endavant i evitar-ne el tancament. En tots aquests anys, en concret, la iniciativa ha aconseguit l’ocupació i obertura d’activitats comercials a 45 parades de mercat disponibles –que estaven tancades i han reobert–, així com la transmissió de 85 parades de mercat en funcionament que han trobat relleu. Aquestes transaccions han generat 2,9 milions d’euros d’inversió induïda i han suposat la salvaguarda de més de 220 llocs de treball als mercats municipals.
Des de l’inici de la col·laboració entre la Cecot i la Diputació de Barcelona, el servei de Reempresa ha atès més de 495 parades de mercat municipal, de les quals 283 són parades disponibles i 182 són parades en funcionament que cerquen un relleu.
Totes aquestes dades han estat presentades aquest dimarts al Mercat de la Creu Alta de Sabadell, on es va exposar un cas d’èxit del programa: el de la xurreria d’aquest equipament, que ha reprès l’activitat amb unes noves mans, però mantenint intacta la tradició que l’ha caracteritzat durant anys.
Preservar el teixit comercial
El secretari general de la Cecot, Oriol Alba, ha aprofundit en la importància estratègica d’aquests traspassos. Ha recordat que “entre el 30% i el 40% de la força laboral del país es jubilarà en la pròxima dècada”, incloent-hi milers de petits empresaris que van aixecar els seus negocis als anys vuitanta i noranta. Aquesta situació, ha advertit, suposa un repte enorme per preservar el teixit comercial i els llocs de treball. Per això ha destacat el valor de Reempresa, un sistema que dona garanties tant a la persona que compra com a la que ven —comprovar que el negoci està al corrent de pagaments, que la llicència és vigent o que els permisos estan en regla— i que facilita que les dues parts arribin a un acord.
Per la seva banda, la diputada de Comerç de la Diputació, Olga Serra, ha assenyalat que la modernització dels mercats “és un projecte de mandat” i va reivindicar la inversió feta a través de fons europeus per adaptar-los a les noves necessitats digitals i de sostenibilitat. Serra ha anunciat també la voluntat de renovar el conveni amb Reempresa.