AEInnova testa al Brasil un sensor autònom pioner

L’empresa terrassenca AEInnova ha començat al Brasil el primer pilot comercial del seu sensor industrial autònom alimentat per calor residual. La tecnologia s’està provant a la planta termoelèctrica de Cubatão, operada per la petroliera Petrobras, i suposa un pas rellevant en la validació internacional de les solucions d’eficiència energètica desenvolupades des de Terrassa.
El dispositiu permet detectar fuites en trampes i vàlvules de vapor en temps real sense necessitat de bateries ni manteniment. Això és possible gràcies a l’ús d’energia termoelèctrica generada directament pel procés industrial, cosa que redueix costos d’operació i elimina la necessitat d’infraestructures cablejades o reemplaçament de bateries.
Les dades es transmeten mitjançant LoRaWAN, una tecnologia de comunicacions de llarg abast que, en aquest pilot, permet cobrir tota la planta amb un únic gateway. A més, el sensor està certificat per a entorns ATEX/IECEx, habituals en instal·lacions amb risc d’explosió, i es pot integrar amb plataformes de monitoratge industrial i manteniment predictiu.
Segons AEInnova, el projecte amb Petrobras mostra el potencial de la tecnologia per millorar l’eficiència energètica i reduir emissions en processos industrials. Es tracta de la primera aplicació comercial real al món d’un sensor IIoT completament autònom per a la detecció de fuites de vapor, una problemàtica que genera pèrdues econòmiques significatives i emissions innecessàries de CO2, expliquen.
Aquest pilot és també un pas important en la internacionalització de l’empresa terrassenca, que comprova la seva viabilitat en una infraestructura energètica d’alta exigència operativa.