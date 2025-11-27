Diners

AEInnova testa al Brasil un sensor autònom pioner

La tecnologia terrassenca detecta fuites de vapor sense bateries ni manteniment a la planta de Petrobras a Cubatão

  • La prova pilot d’AEInnova a Cubatão ha començat aquest mes de novembre

Publicat el 27 de novembre de 2025 a les 19:07
Actualitzat el 27 de novembre de 2025 a les 19:08

L’empresa terrassenca AEInnova ha començat al Brasil el primer pilot comercial del seu sensor industrial autònom alimentat per calor residual. La tecnologia s’està provant a la planta termoelèctrica de Cubatão, operada per la petroliera Petrobras, i suposa un pas rellevant en la validació internacional de les solucions d’eficiència energètica desenvolupades des de Terrassa.

El dispositiu permet detectar fuites en trampes i vàlvules de vapor en temps real sense necessitat de bateries ni manteniment. Això és possible gràcies a l’ús d’energia termoelèctrica generada directament pel procés industrial, cosa que redueix costos d’operació i elimina la necessitat d’infraestructures cablejades o reemplaçament de bateries.

Les dades es transmeten mitjançant LoRaWAN, una tecnologia de comunicacions de llarg abast que, en aquest pilot, permet cobrir tota la planta amb un únic gateway. A més, el sensor està certificat per a entorns ATEX/IECEx, habituals en instal·lacions amb risc d’explosió, i es pot integrar amb plataformes de monitoratge industrial i manteniment predictiu.

Segons AEInnova, el projecte amb Petrobras mostra el potencial de la tecnologia per millorar l’eficiència energètica i reduir emissions en processos industrials. Es tracta de la primera aplicació comercial real al món d’un sensor IIoT completament autònom per a la detecció de fuites de vapor, una problemàtica que genera pèrdues econòmiques significatives i emissions innecessàries de CO2, expliquen.

Aquest pilot és també un pas important en la internacionalització de l’empresa terrassenca, que comprova la seva viabilitat en una infraestructura energètica d’alta exigència operativa.

