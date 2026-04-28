El primer trimestre del 2026 tanca amb 16 ERO al Vallès Occidental

S'han registrat més procediments que el mateix període de l'any passat però el nombre d'afectats és força menor

  • Les indústries manufactureres concentren el gruix de l’afectació -

Publicat el 28 d’abril de 2026 a les 20:20
Actualitzat el 28 d’abril de 2026 a les 20:21

El Vallès Occidental ha registrat 16 expedients de regulació d’ocupació (ERO) durant el primer trimestre del 2026, cinc més que en el mateix període de l’any passat. Tot i aquest augment dels procediments, el nombre de treballadors afectats s’ha reduït de manera significativa: dels 1.133 comptabilitzats entre gener i març del 2025 s’ha passat a 249 enguany, pràcticament una cinquena part.

Segons l’últim informe d’indicadors del mercat de treball de l’Observatori del Vallès Occidental, la major part dels expedients presentats aquest any corresponen a extincions de contracte. En concret, s’han tramitat nou ERO d’aquesta modalitat, amb 110 persones afectades. A continuació hi ha els expedients de suspensió de contracte, amb cinc procediments i 60 treballadors inclosos, mentre que els dos restants són de reducció de jornada i afecten 79 persones.

Per sectors, les indústries manufactureres concentren el gruix de l’afectació, amb 158 treballadors implicats. També s’han registrat expedients a l’hostaleria (49 afectats), el sector de l'aigua, el sanejament i la gestió de residus (20), el comerç (11) i la construcció (11).

Només durant el març es van presentar cinc expedients, que han impactat en 72 persones. D’aquestes, 54 han estat incloses en mesures de suspensió de contracte a través de quatre ERO, mentre que 18 corresponen a un únic expedient d’extinció.

En l’àmbit territorial, els expedients registrats al març es concentren exclusivament en dos municipis: Terrassa, amb tres procediments i 67 treballadors afectats, i Sabadell, amb dos expedients i cinc persones incloses.

Pel que fa a l’activitat econòmica, el sector serveis concentra la major part dels afectats durant el març, amb 43 persones, seguit de la indústria, amb 29.

