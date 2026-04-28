El primer trimestre del 2026 tanca amb 16 ERO al Vallès Occidental

El Vallès Occidental ha registrat 16 expedients de regulació d’ocupació (ERO) durant el primer trimestre del 2026, cinc més que en el mateix període de l’any passat. Tot i aquest augment dels procediments, el nombre de treballadors afectats s’ha reduït de manera significativa: dels 1.133 comptabilitzats entre gener i març del 2025 s’ha passat a 249 enguany, pràcticament una cinquena part.
Segons l’últim informe d’indicadors del mercat de treball de l’Observatori del Vallès Occidental, la major part dels expedients presentats aquest any corresponen a extincions de contracte. En concret, s’han tramitat nou ERO d’aquesta modalitat, amb 110 persones afectades. A continuació hi ha els expedients de suspensió de contracte, amb cinc procediments i 60 treballadors inclosos, mentre que els dos restants són de reducció de jornada i afecten 79 persones.
Per sectors, les indústries manufactureres concentren el gruix de l’afectació, amb 158 treballadors implicats. També s’han registrat expedients a l’hostaleria (49 afectats), el sector de l'aigua, el sanejament i la gestió de residus (20), el comerç (11) i la construcció (11).
Només durant el març es van presentar cinc expedients, que han impactat en 72 persones. D’aquestes, 54 han estat incloses en mesures de suspensió de contracte a través de quatre ERO, mentre que 18 corresponen a un únic expedient d’extinció.
En l’àmbit territorial, els expedients registrats al març es concentren exclusivament en dos municipis: Terrassa, amb tres procediments i 67 treballadors afectats, i Sabadell, amb dos expedients i cinc persones incloses.
Pel que fa a l’activitat econòmica, el sector serveis concentra la major part dels afectats durant el març, amb 43 persones, seguit de la indústria, amb 29.