Cirsa entra en el joc presencial a Portugal amb la compra del Casino Figueira

La multinacional terrassenca Cirsa reforça la seva presència internacional amb l'entrada al negoci del joc presencial a Portugal. La companyia ha anunciat aquest dilluns l'adquisició d'una participació majoritària a Sociedade Figueira Praia, S.A., propietària i operadora del Casino Figueira, un dels establiments de joc més emblemàtics del país.
Situat a Figueira da Foz, un dels principals destins turístics de la costa atlàntica portuguesa, el Casino Figueira disposa de llicència de joc des del 1948 i és considerat un dels casinos amb més trajectòria de la península Ibèrica. A més de l'activitat de joc, el complex també desenvolupa una important oferta de restauració i d'organització d'esdeveniments.
L'operació suposa un nou pas en l'estratègia de creixement de Cirsa i completa la seva aposta omnicanal a Portugal. La compra se suma a l'adquisició, el desembre del 2024, de la plataforma de joc en línia CasinoPortugal.pt, fet que permet al grup combinar l'activitat digital amb un casino físic sota una mateixa estratègia comercial.
Segons ha destacat la companyia, aquesta integració reforça la seva posició en un dels mercats regulats amb més potencial de creixement d'Europa.
El president executiu de Cirsa, Joaquim Agut, ha afirmat que "Casino Figueira es converteix en el primer casino físic de Cirsa a Portugal, representant una nova fita en la nostra història". Agut ha afegit que aquesta adquisició, juntament amb la de CasinoPortugal.pt, "reforça la nostra capacitat per oferir una proposta integrada de joc i entreteniment a través dels canals en línia i presencial".
Per la seva banda, el conseller delegat de la companyia, Antonio Hostench, ha qualificat el Casino Figueira com "un actiu emblemàtic dins del sector de l'entreteniment a Portugal, amb una sòlida trajectòria i un equip directiu amb un profund coneixement del mercat". Hostench ha assegurat que l'operació "enforteix la nostra presència a Portugal i suposa un pas decisiu en la nostra estratègia de creixement omnicanal a Europa".
Cirsa no ha fet públic l'import de la transacció, tot i que ha indicat que el múltiple de l'operació és similar al d'altres adquisicions realitzades pel grup. L'empresa finançarà la compra amb tresoreria disponible i preveu que no tingui un impacte significatiu sobre el nivell d'endeutament del grup.