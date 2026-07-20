Vytrus Biotech accelera el creixement amb un 37% més de vendes i un 73% més de benefici el primer semestre

La biotecnològica terrassenca Vytrus Biotech ha tancat el primer semestre de 2026 amb un nou salt en els seus resultats. La companyia, especialitzada en ingredients actius derivats de biotecnologia vegetal per a la indústria cosmètica, ha incrementat un 37% les vendes respecte al mateix període de l'any passat, fins als 6 milions d'euros, i ha elevat el benefici net un 73%, fins als 2,5 milions d'euros.
Amb aquests resultats, la facturació acumulada dels darrers dotze mesos arriba als 10 milions d'euros, una fita que consolida el creixement sostingut de l'empresa als principals mercats internacionals.
L'evolució positiva dels ingressos ha permès a Vytrus augmentar l'ebitda un 67%, fins als 3,48 milions d'euros. El marge d'ebitda també ha experimentat una millora significativa, passant del 47,6% en el primer semestre de 2025 al 57,9% enguany.
El creixement de les vendes ha estat liderat per la Unió Europea, inclosa Espanya, on han augmentat un 49% respecte al primer semestre de 2025. Espanya, França i Itàlia han mantingut un "gran dinamisme", mentre que la companyia també ha aconseguit nous projectes en altres mercats del sud i l'est d'Europa, indica en un comunicat.
En canvi, els Estats Units han registrat un descens del 14% en les vendes, confirmant la desacceleració detectada a començaments d'any. Tot i això, Vytrus preveu una recuperació d'aquest mercat durant la segona meitat de 2026.
La resta de regions també han contribuït al bon comportament del negoci. A l'Àsia-Pacífic, les vendes han crescut un 24%, impulsades principalment per l'evolució d'Índia, Austràlia i Tailàndia. A Llatinoamèrica, l'augment ha estat del 83%, amb Brasil, Mèxic i Colòmbia al capdavant, mentre que la facturació a la resta del món ha avançat un 54%, amb un "molt bon comportament" del Regne Unit.
Actualment, la companyia comercialitza els seus ingredients en un total de 52 països.
Pel que fa al negoci, les solucions destinades al "well ageing", la pell sensible i la protecció solar han estat les línies de producte amb millor evolució durant els primers sis mesos de l'any.