Egarsat obre un nou centre de fisioteràpia a Terrassa i avança en la reorganització assistencial

Egarsat continua desplegant el seu nou model assistencial a Terrassa amb l'obertura, aquest dimarts, d'un nou centre especialitzat en fisioteràpia a la rambla d'Ègara. El nou equipament forma part del procés de reorganització dels serveis de la mútua a la ciutat i centralitza en un únic espai tota l'activitat relacionada amb la rehabilitació i la recuperació funcional dels pacients.
El centre està destinat exclusivament a l'atenció de treballadors que han patit un accident laboral o una malaltia professional. Des d'aquestes instal·lacions es realitzen els tractaments de fisioteràpia, el seguiment de l'evolució de les lesions, l'aplicació de teràpies adaptades a cada cas i l'acompanyament durant tot el procés de recuperació.
Ubicat en un dels principals eixos de la ciutat, el nou centre busca facilitar l'accés dels usuaris tant a peu com en transport públic, destaquen des d'Egarsat. A més, ofereix atenció en horari continuat, de les 8 a les 20 hores, amb l'objectiu de donar més flexibilitat a les persones que necessiten seguir un tractament de rehabilitació.
Les noves instal·lacions ocupen una superfície d'uns 500 metres quadrats i s'han dissenyat específicament per a l'activitat fisioterapèutica. L'espai compta amb una zona de recepció i atenció al pacient, una àrea de rehabilitació funcional equipada amb material especialitzat i una zona de lavabo i preparació.
L'àrea de rehabilitació disposa d'equipaments com bicicletes estàtiques, politges, paral·leles de marxa, espatlleres, bandes elàstiques, pilotes d'exercici i pesos, recursos que permeten adaptar els tractaments a les necessitats de cada pacient i afavorir la recuperació de la mobilitat, la força i la funcionalitat.
La reorganització dels serveis d'Egarsat a Terrassa es completarà pròximament amb la posada en marxa d'un nou centre d'urgències, que culminarà el desplegament del nou model assistencial de la mútua a la ciutat.