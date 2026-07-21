Convertir el suc de patata en químics sostenibles: Leitat se suma al projecte europeu PACE

La transformació de residus agroalimentaris en matèries primeres per a la indústria química és l'objectiu del projecte europeu PACE (Potato Juice to Fatty Acids for New Bio-based Value-Chains in Europe), en què participa Leitat. La iniciativa pretén demostrar a escala industrial que el suc de patata, un subproducte poc aprofitat de la indústria del tubercle, es pot convertir en compostos químics sostenibles d'origen biològic.
El projecte impulsarà la construcció d'una biorefineria pionera al nord dels Països Baixos, mitjançant una nova planta industrial de ChainCraft, molt a prop de les instal·lacions de la cooperativa Royal Avebe, especialitzada en el processament de la patata. La nova planta aprofitarà els corrents laterals i els subproductes generats per Avebe com a matèria primera per fabricar àcids grassos de cadena mitjana (MCFAs), destinats a diferents aplicacions en la indústria química.
La producció es basarà en processos avançats de fermentació i d'elongació de cadena microbiana, una tecnologia que busca reduir la dependència europea de la química basada en fòssils i oli de palma, alhora que reforça l'economia circular.
Pel que fa a la participació de Leitat, el centre tecnològic serà el responsable de liderar l'avaluació i millora de la seguretat i la sostenibilitat dels processos biotecnològics circulars desenvolupats en el marc del projecte. Aquesta tasca es durà a terme aplicant els principis del marc europeu Safe and Sustainable by Design (SSbD), promogut pel Joint Research Centre (JRC) i la Comissió Europea.
L'objectiu és incorporar criteris de seguretat, sostenibilitat i circularitat des de les primeres fases de desenvolupament de les tecnologies per facilitar la implantació de solucions més competitives i respectuoses amb el medi ambient.
En els pròxims mesos, el consorci treballarà en la posada en marxa de la biorefineria i en l'optimització dels processos de producció dels MCFAs. Paral·lelament, es desenvoluparan proves d'aplicació industrial, estudis de mercat i anàlisis de seguretat, sostenibilitat i viabilitat de les solucions.