Una IA que prepara la visita mèdica, una polsera contra l’anafilaxi i formació per WhatsApp: la Cambra accelera deu "start-ups"

La intel·ligència artificial aplicada a les consultes mèdiques, una polsera que pot ajudar a actuar amb rapidesa davant una anafilaxi infantil o una acadèmia corporativa que imparteix microformació a través de WhatsApp. Aquests són alguns dels projectes que la Cambra de Comerç de Terrassa ha seleccionat per a la segona convocatòria d'Impulsa Startup 2026, programa d'acceleració destinat a empreses emergents de base tecnològica. En total, deu "start-ups" iniciaran ara un itinerari fins al novembre per consolidar el seu model de negoci i preparar-se per captar inversió.
La sessió de llançament, celebrada aquest dilluns, va donar el tret de sortida a una promoció formada per iniciatives vinculades als recursos humans, la salut, l'educació, el benestar emocional, el consum o la gestió empresarial. Cinc dels deu projectes provenen de la demarcació de la Cambra, amb dues iniciatives de Terrassa, dues de Sant Cugat i una de Matadepera. N'hi també quatre de Barcelona i una de Barberà del Vallès.
"Aquesta nova convocatòria reuneix projectes molt diversos, però amb un denominador comú: la capacitat d'aplicar la tecnologia a necessitats concretes de les empreses i de la societat", afirma Montse Junyent, responsable del servei d'Emprenedoria de la Cambra de Comerç de Terrassa. Segons explica, durant els pròxims mesos cada equip treballarà de manera personalitzada per validar la proposta de valor, reforçar el model de negoci i preparar-se per créixer. De fet, els participants treballaran aspectes com l’estratègia comercial, el pla de negoci, el màrqueting, les finances, el desenvolupament de clients, els aspectes legals, la internacionalització o la preparació de rondes d’inversió.
L'itinerari d'acceleració combinarà mentories personalitzades, l’acompanyament de tutors camerals i sessions amb experts així com la preparació de la presentació final davant d'inversors i un comitè d’avaluació especialitzat, el 30 de novembre, amb un Demo Day en què els participants competiran per dos premis de 4.800 i 1.600 euros.
Impulsa Startup és un programa d'acceleració equity free coordinat per la Cámara de España i cofinançat pel Fons Social Europeu Plus (FSE+). La convocatòria actual és la quarta edició del programa i la segona d'aquest any. Amb aquest grup, la Cambra haurà acompanyat una vintena d'empreses emergents al llarg del 2026, vuit més que l'any anterior.
Els deu projectes seleccionats per a la nova edició
Thesior (Terrassa). Plataforma SaaS de recursos humans que professionalitza la selecció, l'avaluació i el desenvolupament del talent a partir de perfils definits per competències, funcions i tasques.
Silex (Terrassa). Acadèmia corporativa de microaprenentatge gamificat a través de WhatsApp, amb càpsules de tres a cinc minuts integrades en el flux de treball.
Autocrat (Sant Cugat del Vallès). Plataforma web per a acadèmies i centres de formació que automatitza la gestió documental, els exàmens, l'assistència i el campus virtual, incorporant eines d'intel·ligència artificial.
Herix (Sant Cugat del Vallès). Polsera de silicona per a infants amb al·lèrgies alimentàries que facilita una actuació ràpida davant una anafilaxi. El projecte acaba de rebre el Premi Cambra 2026 a la Millor Iniciativa Emprenedora.
PreConsult AI (Barcelona). Plataforma SaaS per a clíniques mèdiques que automatitza la comunicació prèvia a la consulta amb una recepcionista de veu amb IA i un assistent conversacional que genera resums estructurats per al personal mèdic.
Kandent (Barcelona). Ecosistema SaaS per digitalitzar la gestió de clíniques dentals i automatitzar processos administratius.
Hummany (Barcelona). Aplicació de suport emocional que ajuda les empreses a detectar i prevenir el "burnout", l'absentisme o la rotació, preservant la privacitat dels treballadors amb dades agregades.
Vires (Barcelona). Aplicació mòbil de benestar amb un entrenador personal basat en intel·ligència artificial capaç d’adaptar l’entrenament i els hàbits a les circumstàncies quotidianes de cada persona, com el cansament, els viatges o la manca de temps.
Vertorya (Matadepera). Aplicació que escaneja els tiquets de compra per oferir recomanacions personalitzades sobre salut, alimentació i estalvi.
Imparables (Barberà del Vallès). Plataforma per a famílies amb infants de dos a sis anys que recomana activitats personalitzades mitjançant IA i crea contes a partir de les experiències viscudes.