Terrassa exporta l’èxit del K-Pop al mercat de la joguina

El fenomen del K-Pop, amb més de 200 milions de fans a tot el món, s’ha convertit en una plataforma de consum i tendències amb un enorme potencial econòmic. IMC Toys, amb seu a Terrassa, ha decidit aprofitar aquest moment amb el llançament de K-Pop Idol, una nova línia de joguines que combina música, moda i expressió creativa. La proposta busca connectar amb una generació que no només consumeix entreteniment, sinó que vol viure’l, experimentar-lo i recrear-lo a través del joc.
La col·lecció està formada per tres nines, Yuni, Nari i Mina, cadascuna amb un estil propi inspirat en les últimes tendències del K-Pop i la moda coreana. Cada personatge reflecteix una identitat única, però forma part d’un conjunt cohesionat, tal com passa en els grups musicals del K-Pop, on la diversitat dins d’un grup és un element clau que connecta amb els fans. Aquest enfocament aporta valor al producte, convertint-lo en una eina de joc que fomenta la creativitat i la narració d’històries, defensa l'empresa egarenca.
Per enriquir l’experiència, IMC Toys ha desenvolupat una sèrie d’accessoris que traslladen als infants el món dels concerts de K-Pop: pals de llum, micròfons i taquilles per guardar secrets i personalitzar els escenaris del joc.
El K-Pop, abreviatura de pop coreà, ha traspassat les fronteres musicals per convertir-se en un referent estètic i cultural. Segons la companyia, la línia K-Pop Idol no és un simple conjunt de nines, sinó un univers complet en el qual els infants poden explorar l’expressió personal i la creativitat.