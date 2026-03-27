Fluidra proposa un dividend de 0,65 euros per acció i nomenar dos nous consellers

El consell d'administració de la multinacional vallesana Fluidra ha acordat proposar a la junta general d'accionistes del pròxim 6 de maig la distribució d'un dividend de 0,65 euros per acció amb càrrec als resultats del 2025 i el nomenament de dos nous consellers, informa en un comunicat aquest dijous.
La proposta de dividend implica un "payout" pròxim al 50% del benefici net ajustat, i el desemborsament total seria d'uns 125 milions d'euros, amb un pagament de 0,32 euros per títol el 14 de juliol i un altre de 0,33 euros per títol el 10 de desembre.
Així mateix, el consell ha proposat ratificar el nomenament per cooptació efectuat al febrer d'Allison Steiner com a consellera dominical, i designar Stephen Kaniewski com a conseller independent. D'aquesta manera, es mantindria el nombre de consellers en 14, amb l'objectiu d'"aconseguir una major pluralitat de perspectives i interessos representats".
El president executiu de l'empresa, Eloi Planes, ha explicat que segueixen centrats en executar la seva estratègia i "invertir per a reforçar el negoci a llarg termini" al mateix temps que milloren el retorn a l'accionista.