L’Autcat celebra l’aprovació de l’IVA franquiciat per als autònoms amb ingressos baixos

L’Organització d’Autònoms de Catalunya – Autcat ha celebrat l’aprovació al Congrés de la proposta impulsada pel grup parlamentari Junts x Catalunya per aplicar a l’Estat la directiva europea 2020/285. Aquesta normativa permetrà establir un règim d’IVA franquiciat per als autònoms amb una facturació anual inferior als 85.000 euros.
Segons l’entitat, aquesta mesura situa l’Estat en línia amb bona part dels països de la Unió Europea, on aquest sistema ja està implantat. Fins ara, els autònoms espanyols no podien acollir-s’hi, fet que, segons l’Autcat, generava un greuge comparatiu i els situava en una posició de desigualtat respecte a altres professionals europeus.
La franquícia de l’IVA és un règim fiscal pensat per als autònoms amb menor volum de facturació. Permet no aplicar aquest impost a les factures, tot i que, a canvi, no es pot deduir l’IVA de les despeses associades a l’activitat. En termes pràctics, això es tradueix en una reducció de les obligacions administratives, una simplificació de la facturació i una gestió fiscal més senzilla, defensa l'Autcat.
Segons explica l'entitar, aquest sistema pot resultar especialment beneficiós per als autònoms amb ingressos per sota del llindar establert —fins als 85.000 euros anuals—, amb pocs costos subjectes a IVA i que treballen principalment amb clients particulars. En activitats com les perruqueries, els centres d’estètica, el petit comerç o els serveis personals, la no aplicació de l’IVA pot permetre oferir preus més competitius o millorar els marges.
En canvi, l’Autcat apunta que el règim pot no ser adequat per a professionals que operen majoritàriament amb empreses o que tenen un volum elevat de despeses amb IVA, com ara programari, equipaments o lloguers. En aquests casos, el fet de no poder deduir l’impost suportat pot tenir un impacte econòmic negatiu.
La presidenta de l’Autcat, Marta Sánchez Ugart, ha destacat que es tracta d’un sistema “pensat per simplificar la vida als autònoms més petits: no cobren IVA, però tampoc se’l poden deduir. Beneficia sobretot activitats de cara al consumidor final i amb pocs costos”.
L’organització també subratlla que la implantació d’aquest règim tindria implicacions en l’àmbit de la facturació. Els autònoms acollits a la franquícia quedarien exempts d’aplicar el sistema Verifactu, cosa que reduiria encara més la càrrega administrativa i els costos de compliment.
Amb aquesta aprovació, l’Autcat considera que es fa un pas cap a un marc fiscal més adaptat a la realitat del col·lectiu i "per reduir burocràcia innecessària".