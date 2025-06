Marta Sánchez Ugart assumeix la presidència de l’Autcat

Marta Sánchez pren el relleu d'Enric Rius al capdavant de l’Organització d’Autònoms de Catalunya-Autcat. L’especialista en gestió empresarial i experta comptable, fiscal i tributària serà la presidenta de l'entitat durant els pròxims quatre anys.

L'economista Enric Rius, que va impulsar la creació de l’organització i n'ha estat el president els últims anys continuarà vinculat a l'entitat com a membre d'una junta directiva que manté entre els seus membres a professionals com Pep Bosch, Àngel Buxó, Laia Morales, Joaquim Gil, Mar Fernández i Albert Colomer.

"El relleu suposa l’inici d’una nova etapa centrada a consolidar i reforçar el paper d’Autcat com a veu activa i referent dels autònoms a Catalunya", s'indica en un comunicat remès aquest dilluns per la Cecot, patronal a la qual està integrada l'Autcat.

Sánchez Ugart, que ja exercia de vicepresidenta de l'Organització d’Autònoms de Catalunya, és també membre de la junta directiva de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) i vicepresidenta de la nova Comissió d’Autònoms de Foment del Treball. "Aquestes responsabilitats la situen en una posició clau per projectar les demandes dels autònoms catalans tant a escala catalana com estatal", s'assenyala en el comunicat.

“És moment de fer créixer l’Autcat com a eina útil i influent per al col·lectiu, i de garantir que les seves necessitats siguin escoltades i ateses”, afirma la nova presidenta. Sánchez Ugart es marca com a objectius prioritaris la defensa activa dels drets econòmics i socials dels autònoms, amb especial atenció a l’equiparació amb el règim general i l’accés efectiu a formació bonificada; l'enfortiment de la incidència institucional a través de la participació activa a ATA, Foment i altres espais de decisió; i el foment del coneixement compartit amb trobades sectorials com la 3a Trobada d’Autònoms Societaris, i continuar divulgant les novetats legislatives a través del butlletí mensual. També es fixa com a prioritat ampliar la base associativa i incrementar la representativitat sectorial de l’Autcat, així com oferir serveis a mida per als autònoms, com ara el programa Consolida’t o la promoció d’un pla de pensions sectorial.

L’assemblea general de l'Autcat ha reconegut la trajectòria d’Enric Rius, president sortint, que va impulsar la creació de l’organització i "l’ha pilotat amb determinació en moments especialment complicats per al col·lectiu, com en el cas de les reclamacions injustes derivades de les prestacions per cessament d’activitat durant la pandèmia. La seva tasca ha estat clau per posicionar l’Autcat com a entitat de referència en la defensa dels drets de les persones treballadores autònomes".

Des del principis del 2024, Sánchez Ugart és també la presidenta de CercleMón, la comissió solidària de la Cecot.