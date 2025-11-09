Primera victòria fora de casa del Terrassa FC

Triomf per 0 a 1 del Terrassa FC al camp del Barbastro, el primer a fora i segon consecutiu amb Oriol Alsina a la banqueta. Un gol de penal a la represa ha decidit un encontre que els terrassistes han dominat durant la major part dels minuts. Diumenge que ve, el conjunt egarenc rebrà al Sant Andreu a l'Estadi Olímpic, a partir de les 18 hores.
En línies generals, el Terrassa FC ha sigut el dominador del joc en la primera meitat. Ha començat manant i, en el minut 6, Mario Domingo ha centrat per Ruymán, que ha rematat de cap a les mans del porter local. Amb els minuts, els aragonesos han reaccionat i Aarón ho ha provat amb un tir sense conseqüències.
El Barbastro, durant uns minuts, ha tingut la pilota als seus peus i ha disposat de dos córners que no ha pogut concretar. En aquests millors moments dels locals, ha arribat una de les oportunitats més clares dels d'Alsina, en un tret de Joel que el porter Troya ha refusat amb els punys. Un minut després, i en una acció de Sleegers, Joel ha estat a punt de marcar, però el local Sito l'ha tombat, en una acció defensiva que ha semblat més penal que no res més. L'àrbitre, no obstant això, no ha assenyalat cap infracció del defensor del Barbastro.
Larrauri ha aparegut més tard en una jugada personal que la defensa ha enviat a córner i ha contestat Kun pels de casa amb una rematada de cap que ha sortit fora. Abans del descans, Mingotes, després de perdre una pilota, ha fet una entrada excessivament temerària sobre Ruymán, que ha hagut de ser retirat en llitera i substituït per Josemi. En el temps afegit, el conjunt terrassista ha atacat, però només ha pogut xutar en una ocasió, per part de Van den Heerik, que el porter Troya ha aturat sense problemes.
L'equip terrassista ha sortit a la represa de la mateixa manera que ho ha fet a la primera part. Després d'una rematada de cap del local Óscar, els d'Alsina han tornat a manar i Sleegers, de cap, ha tingut el gol en una acció de Joel, però amb tot per marcar, ha rematat fora. Uns minuts després, Joel ha xutat amb potència i un defensor del Barbastro ha desviat la pilota amb la mà.
El penal, molt clar i que l'àrbitre no ha dubtat a assenyalar, l'ha llançat Jaime Barrero que ha enganyat al porter Troya i ha aconseguit el 0 a 1 per al Terrassa FC, en el minut 60 de partit. Amb el gol, el Barbastro ha reaccionat, si bé sense fer molta por a l'àrea visitant. La millor oportunitat dels locals ha sigut una rematada de cap desviada d'Aarón en una posició de privilegi, després d'un bon servei de Rodrigo. El davanter ha reclamat penal per empenta d'un defensa terrassista, però l'àrbitre no ho ha considerat així.
El Terrassa FC ha sabut jugar a la perfecció la resta de l'encontre i no ha concedit cap ocasió clara als locals. El Barbastro ho ha provat sense cap mena de continuïtat i no ha pogut superar en cap moment la bona disposició defensiva dels egarencs. Els d'Alsina han aconseguit guanyar fora per primera vegada aquesta lliga i, a més, han obtingut dues victòries seguides també per primera vegada.
Pel Terrassa FC han jugat: Marcos Pérez, Isma, Schouten, Álvaro Martín, Mario Domingo, Ruymán (Josemi, m. 44), Jaime Barrero, Larrauri (Gil Muntadas, m. 67), Joel (Adrián Beamonte, m. 79), Sleegers (Joaco, m. 67) i Van den Heerik.