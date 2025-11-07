L’Oficina de Treball Terrassa Edison torna a l'activitat amb instal·lacions renovades

L'Oficina de Treball Terrassa Edison ja té data oficial de reobertura. Després de gairebé un any i mig tancada per obres de remodelació i millora dels espais, l'equipament tornarà a estar en funcionament i a oferir servei als ciutadans a partir del pròxim dimecres 12 de novembre. I ho farà amb instal·lacions renovades. Així ho han confirmat fons del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) al Diari de Terrassa.
L’oficina, que ofereix servei conjunt entre el SOC i el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), va tancar el 21 de maig del 2024 per iniciar una reforma de l’espai, amb millores en la distribució, la climatització, la ventilació i la il·luminació. El termini d'execució de les obres era de dotze mesos, però el període de tancament s'ha acabat allargant finalment gairebé sis mesos més del previst. El pressupost dels treballs era d'1,4 milions d'euros.
Ubicada al carrer d’Edison, 9-15, al barri de la Cogullada, l'Oficina de Treball Terrassa Edison dona servei als terrassencs amb domicili en els codis postals 08224, 08225, 08227 i 08228.
Mentre han durat les obres, l’atenció presencial s'ha fet des de l’altra Oficina de Treball de la ciutat, l'OT Terrassa Centre, al carrer de la Cisterna, 2 bis, que va obrir l'abril del 2023 precisament per descongestionar la primera, donant servei als terrassencs amb domicili en els codis postals 08221, 08222, 08223 i 08226, a més dels veïns de Matadepera (08230), Ullastrell (08231), Viladecavalls (08232), Vacarisses (08233) i Rellinars (08299).
El Departament d'Empresa i Treball va anunciar a principis d'octubre que l'OT Terrassa Edison serà una de les 25 primeres oficines de tot Catalunya que incorporarà nous professionals especialitzats per intensificar el contacte amb empreses i captar més ofertes de feina; una mesura forma part de la nova estratègia del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) per reforçar la intermediació laboral i connectar millor la demanda i l’oferta de treball.