El consell d'administració de Banc Sabadell rebutja la nova oferta del BBVA per majoria

El consell d'administració de Banc Sabadell ha rebutjat per majoria la nova oferta del BBVA en el marc de l'oferta pública d'adquisició (opa) , informa el banc vallesà en la documentació remesa a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest dimarts.
El consell ha considerat que la nova oferta, que contempla una millora del 10% i la modificació de la seva contraprestació perquè passi a ser enterament en accions, "infravalora al Sabadell i destrueix valor per als seus accionistes". Sosté que el preu ofert pel banc basc és "significativament inferior" al valor del Sabadell en solitari i que la remuneració prevista en els pròxims tres anys pel Sabadell és "clarament superior" a l'oferta basca. Així mateix, destaca que els accionistes que contemplin acceptar l'oferta "s'enfronten a riscos i incerteses importants en cas d'una posterior oferta obligatòria en efectiu".
La decisió, però, no ha estat per unanimitat. El conseller dominical de Banc Sabadell David Martínez, que és l'accionista minoritari més important, ha anunciat que acceptarà la nova oferta, segons apareix en l'informe aprovat pel consell d'administració de l'entitat vallesana. Martínez, que controla el 3,86% del capital social del banc, ha manifestat que "en les circumstàncies actuals i sobre la base de la informació de la qual disposa", té intenció d'acceptar l'oferta.
"He decidit participar en l'oferta presentada per BBVA perquè considero que la futura consolidació a Espanya de totes dues institucions donarà lloc a una entitat encara més competitiva", ha dit. "S'ha prestat una enorme atenció al preu de l'oferta; en les meves consideracions, aquest factor és secundari als beneficis estratègics de la integració de les entitats en el llarg termini. Igualment, estimo que la interferència política exercida ha afectat negativament la contraprestació d'aquesta oferta", ha afegit.
En paral·lel, en una altra comunicació remesa a la CNMV, el Banc Sabadell ha anunciat un increment de la retribució als accionistes, dels 1.300 als 1.450 milions d'euros, per "l'evolució positiva del negoci".
La decisió s'ha fet pública just l'endemà que el BBVA anunciés també un augment del dividend a compte del 2025 fins als 32 cèntims bruts per acció, un increment que també es pagaria als accionistes del Sabadell que decideixin acollir-se a l'opa.