Nou capítol per a Inology: l'empresa terrassenca és adquirida per Forterro

El proveïdor europeu de programari industrial Forterro, empresa amb seu a Londres, ha adquirit Inology, un proveïdor en expansió amb seu a Terrassa que ofereix solucions de gestió de despeses, control horari i ERP (planificació de recursos empresarials) a pimes i empreses del mercat mig-alt del sud d'Europa.
Inology, empresa fundada el 1986, continuarà operant des de les seves oficines a Espanya, Colòmbia, Mèxic i Portugal, i els seus més de 170 empleats s'uniran a Forterro, expliquen en un comunicat. El fundador, Jaume Llonch, es retirarà després d'un període de transició, mentre que l'actual director general, Óscar Llonch, seguirà al capdavant de la nova línia de negoci com a director general.
Inology és coneguda majoritàriament per Tickelia, una solució de gestió de despeses basada en el núvol líder en el mercat, amb més de 250 000 usuaris a Espanya, Portugal, Colòmbia i Mèxic. A més, Inology també ha desenvolupat Nubhora, una eina de gestió horària, presència i accessos basada en el núvol, i Marino ERP, una solució ERP de gestió integral preparada per donar resposta a les necessitats específiques de cada empresa
i sector.
Amb l'adquisició d'Inology per part de Forterro, les solucions de la companyia terrassenca també s'oferiran a través de la plataforma al núvol unificada de Forterro, MyForterro, proporcionant a les empreses industrials un programari dissenyat específicament per a reforçar les seves operacions i accelerar el seu creixement.
Créixer més ràpidament
"Inology és coneguda per la qualitat de les seves solucions i Tickelia és una excel·lent solució de gestió de despeses automatitzada per IA que ofereix clars beneficis operatius i de costos per als fabricants orientats a projectes i amb una forta dedicació al servei al client", afirma
Dean Forbes, director general de Forterro. "Aquesta adquisició s'ajusta perfectament al nostre enfocament en el mercat mitjà, accelerant la nostra estratègia en el núvol, ampliant el nostre abast en el sud d'Europa i permetent-nos oferir als clients encara més eines que
necessiten per a competir i prosperar en els seus mercats locals", afegeix.
"Unir-se a Forterro és el següent pas perfecte per a Inology", afirma Óscar Llonch, director general d'Inology. "Compartim la passió per la innovació, el servei i l'èxit dels clients. Amb el suport de Forterro, podem créixer més ràpidament, oferir les nostres solucions a més clients a tot Europa i continuar invertint en els productes que ens han convertit en un soci de confiança durant més de tres dècades. Això inclou aprofitar l'experiència de Forterro en tecnologies d'intel·ligència artificial, com l'aprenentatge automàtic, per a millorar encara més les nostres solucions amb una categorització i una anàlisi més intel·ligents de les despeses, la detecció de fraus i anomalies, i l'obtenció d'informació predictiva i previsions", assenyala.
L'acord amplia la base de clients de Forterro amb 1.500 pimes i clients del mercat mig-alt addicionals. Es tracta de la cinquena adquisició de Forterro el 2025, després de l'empresa danesa d'intel·ligència empresarial TARGIT, Orgadata i BM Group, proveïdors líders a Europa de programari per a finestres, i Griesser EDV, soci des de fa molt temps de Myfactory a Àustria.