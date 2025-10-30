Incidències de mobilitat i logística a Terrassa per la vaga del metall

La segona jornada de vaga del sector siderometal·lúrgic a la província de Barcelona ha tingut un impacte desigual, segons el segon sondeig realitzat per la Cecot entre empreses associades. Tot i que a nivell global la mobilització ha estat limitada al Vallès, Terrassa i Rubí són les poblacions que concentren la major part d’empreses grans de producció industrial amb alta concentració de treballadors afectats i amb més dificultats registrades d’accés i mobilitat als centres de treball.
Les dades recollides entre les 8 i les 16.30 hores d’aquest dijous indiquen que, entre els 63 formularis vàlids d’empreses que ocupen un total de 7.962 treballadors, el percentatge mitjà de seguiment de la vaga s'ha situat en el 19,14%.
De les empreses que han donat resposta al segon sondeig, el 59% tenen la producció com activitat principal, un 24% es dediquen al muntatge, un 6% al manteniment i un 12% a altres activitats com la comercialització.
Un 57% de les empreses enquestades declara no haver registrat cap incidència significativa durant el matí. Un 29% informa d’incidències lleus, com retards puntuals o absències limitades. I un 14% ha reportat afectacions moderades o greus en el funcionament habitual com aturades generals o impediment d’accés.
Un 57% ha pogut mantenir la seva activitat productiva amb normalitat, mentre que el 43% ha funcionat de manera parcial o no ha pogut desenvolupar la seva activitat habitual. La valoració global de l’impacte, en una escala de l’1 al 5, és de 2,57 punts.
Segons la Cecot, l’afectació més visible al territori no prové del seguiment massiu de la vaga, sinó de les incidències en mobilitat i logística que han dificultat l’accés a polígons i centres industrials, generant retards en la distribució de mercaderies i obstacles a la lliure circulació. Aquest efecte ha tingut repercussions més enllà del sector metal·lúrgic, especialment en activitats logístiques i de serveis, diuen.
La patronal subratlla la necessitat de compatibilitzar el legítim exercici del dret a vaga amb el funcionament bàsic de la mobilitat i de les activitats econòmiques. “Confiem que els contactes previstos en els propers dies permetin reprendre la negociació en un clima de responsabilitat i respecte mutu, per garantir l’estabilitat laboral i el bon funcionament de la indústria metal·lúrgica catalana”, ha afirmat la Cecot.
Aquest dijous uns 2.500 treballadors del metall de la demarcació de Barcelona, segons la Guàrdia Urbana (uns 10.000 apunten des dels sindicats), han tornat als carrers de la capital catalana aquest dijous per exigir a la Unió Patronal Metal·lúrgica (UPM) “asseure’s a negociar”.
També s'han registrat afectacions de trànsit en diverses vies principals. A Terrassa, un conductor ha estat detingut després d’intentar envestir un grup de manifestants que feien un piquet, tot i que no hi ha hagut ferits.