Més de 14.000 persones participen en formacions de la Cecot el 2025

Cecot Formació i Desenvolupament ha tancat l’exercici del 2025 consolidant el seu paper com a referent en formació, orientació i acompanyament a persones i empreses. Al llarg de l’any, l’entitat ha gestionat un total de 14.027 persones participants, ha dut a terme 1.187 accions formatives i ha impartit 30.414 hores de formació.
L’activitat ha combinat formació per a persones ocupades i en situació d’atur, amb una oferta orientada tant a competències transversals com a perfils sectorials amb alta demanda. Les dades de satisfacció situen la valoració del personal formador en un 9,61 sobre 10; la valoració general de la formació, en un 9,23; i la utilitat dels cursos per a la millora professional en el lloc de treball, en un 9,06.
Competències digitals i sectors productius
Al llarg del 2025, Cecot Formació i Desenvolupament ha desplegat una àmplia oferta de formació transversal i sectorial subvencionada pel Consorci de Formació Contínua de Catalunya, orientada a la millora de competències professionals i personals. L’oferta transversal ha inclòs formació en idiomes (anglès, francès i català); competències digitals com Excel, Power BI i ofimàtica; habilitats transversals com la comunicació, el treball en equip, la intel·ligència emocional, la gestió del temps, la resolució de conflictes o el mindfulness; així com formació vinculada als àmbits laboral, fiscal i al desenvolupament professional.
En paral·lel, la formació sectorial ha respost a les necessitats d'hostaleria i restauració, indústria i fabricació, comerç i logística, disseny i creativitat, energia i sostenibilitat, i gestió empresarial i dret laboral.
Formació a mida i suport a les empreses
Durant el 2025 també ha crescut el pes de la formació a mida per a empreses, amb programes dissenyats segons necessitats concretes. Les accions han inclòs lideratge, gestió d’equips, vendes, eines digitals avançades, Power BI, Excel, intel·ligència artificial i Office 365, així com formació vinculada a igualtat, benestar laboral i compliment normatiu.
El sector del metall ha concentrat una part rellevant d’aquesta activitat, amb programes orientats a millorar la productivitat i la polivalència professional en àrees com el muntatge industrial, el manteniment, la logística o el mecanitzat, així com formació específica per a personal d’oficina i equips directius.
Consultoria, orientació i ocupabilitat
Més enllà de la formació, l’activitat s’ha complementat amb serveis de consultoria i acompanyament empresarial en àmbits com la igualtat i la diversitat, el compliance, la protecció de dades i la transformació digital.
Pel que fa a les persones en situació d’atur, s’han impartit certificats professionals oficials en administració, logística, indústria, microinformàtica, àmbit sociosanitari o energies renovables, així com formació complementària en competències lingüístiques i prevenció de riscos laborals. Destaquen també els programes específics de competències digitals adreçats a dones, orientats a reduir la bretxa digital i millorar l’accés al mercat de treball.
“La formació és una eina clau al llarg de tota la vida professional. Tant les persones que estan treballant com les que es troben en situació d’atur necessiten actualitzar i ampliar competències per adaptar-se a un mercat laboral en constant canvi”, assenyala Eulàlia Martínez Puig, directora de Cecot Formació i Desenvolupament. “Reciclar-se professionalment ja no és una opció, és una necessitat”, conclou.
De cara al 2026, Cecot Formació i Desenvolupament es marca com a prioritats reforçar la qualitat i la innovació pedagògica, ampliar la formació vinculada a la intel·ligència artificial i la transformació digital, i impulsar accions en igualtat, sostenibilitat i benestar laboral.