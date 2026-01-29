La Cecot reforça la seva xarxa territorial amb la incorporació de Fem Ribes

La Cecot ha formalitzat aquest mes de gener un nou acord de col·laboració que reforça la seva presència i influència al territori. L’entitat ha incorporat l’associació Fem Ribes, que representa el comerç i l’activitat econòmica de Sant Pere de Ribes, en una operació que consolida l’estratègia de creixement de la patronal amb seu a Terrassa mitjançant aliances amb organitzacions arrelades a l’àmbit local.
La signatura del conveni, que busca establir sinergies i defensar els interessos del comerç local, s’ha dut a terme a la seu terrassenca de la patronal i ha estat encapçalada pel president de la Cecot, Xavier Panés, i pel president de Fem Ribes, Miquel Roma, amb la participació de diversos representants institucionals i tècnics de les dues entitats. Amb aquest pas, la Cecot integra una nova organització com a soci col·lectiu de ple dret, amb presència a la seva assemblea general.
Xavier Panés ha destacat durant la signatura que l’entitat valora “especialment la incorporació d’entitats arrelades al territori, que aporten un coneixement directe del comerç de proximitat. L’associacionisme empresarial és una força vital que impulsa la competitivitat de les empreses. Quan els diferents col·lectius interactuen en un punt de trobada multisectorial com la Cecot, la capacitat de crear un entorn dinàmic i innovador es multiplica".
Per la seva banda, Miquel Romà ha expressat la importància de sumar esforços: “Aquesta col·laboració ens permetrà oferir noves eines de suport i assessorament als nostres associats, accedir a nous programes i establir sinergies amb altres sectors dins l’àmbit Cecot”.
Des de la patronal es posa en valor que la nova entitat associada amplia la seva xarxa amb convenis amb Reempresa, el mercat de compravenda de pimes que facilita la continuïtat de negocis; HelpEmpresa, el servei de diagnòstic i assessorament per al creixement i la viabilitat empresarial; i l'Autcat, entitat de referència en la representació i defensa dels autònoms a Catalunya. "Aquestes aliances reforcen la capacitat de l’associació per donar suport al comerç local i promoure un ecosistema empresarial més fort i dinàmic", sosté la Cecot.
Amb aquesta incorporació, Fem Ribes accedeix a tots els serveis de suport a empreses que ofereix la Cecot: oficines de finançament, compliance, treball i talent; programes d’emprenedoria i creixement empresarial; orientació laboral; sostenibilitat i digitalització; i accés a formació i activitats per al desenvolupament professional.
Segons Panés, “la incorporació de Fem Ribes exemplifica la voluntat de Cecot de construir una comunitat empresarial sòlida, connectada amb la realitat dels autònoms i les microempreses. Cada nova entitat que se suma ens permet compartir recursos, coneixements i experiències, i generar un impacte positiu en el desenvolupament econòmic local i territorial.”