AEInnova consolida la seva projecció internacional amb una nova certificació

L’empresa terrassenca AEInnova – Alternative Energy Innovations ha assolit una nova fita estratègica que la situa en l’elit de la indústria tecnològica global. La companyia ha obtingut la certificació IECEx per als seus sensors industrials d’alt rendiment alimentats per calor i sense bateries, un reconeixement internacional rigoròs i relativament exigent en el sector de equips per a entorns perillosos, menys comú que altres certificacions més generals.
Aquesta certificació internacional acredita que els dispositius d’AEInnova compleixen els estrictes requisits de seguretat ATEX/IECEx exigits per operar en entorns industrials perillosos, com ara plantes petroquímiques, instal·lacions energètiques o siderúrgiques. Alhora, valida els processos interns de qualitat, traçabilitat i control de fabricació de l’empresa, integrats dins del seu sistema de gestió ISO 9001.
Segons ha comunicat la companyia a través de les xarxes, l’IECEx suposa molt més que un segell de compliment normatiu. El reconeixement elimina barreres reguladores a l’hora d’escalar projectes en diferents països i regions, facilita la implantació de solucions de manteniment predictiu a escala global i reforça la confiança de grans clients industrials i enginyeries internacionals.
Gràcies a aquest aval, els sensors autònoms d’AEInnova —que funcionen sense bateries ni cablejat i requereixen una infraestructura mínima— poden desplegar-se arreu del món per millorar l’eficiència energètica, la seguretat operativa i el manteniment predictiu en sectors com el del petroli i gas, química, acer o generació d'energia. Actualment, grans grups energètics com Tüpraş, Petrobras, Repsol o Cepsa ja estan incorporant aquesta tecnologia en projectes internacionals, i l’empresa preveu pròximes implantacions al Pròxim Orient.
Des d’AEInnova subratllen que la certificació reforça el paper de la tecnologia europea en el nou paradigma de la indústria 5.0, basada en solucions sostenibles, autònomes i digitals. En aquest camí, la firma terrassenca ha comptat amb el suport d’institucions com la Comissió Europea, l’European Innovation Council, InnoEnergy, BStartup Banc Sabadell i l’European Institute of Innovation and Technology.
Amb aquest nou pas, AEInnova consolida la seva posició com a referent en sensors industrials.