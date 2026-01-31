Terrassa porta la seva innovació audiovisual a l’ISE 2026

Diverses empreses de Terrassa es preparen per marcar presència a l’Integrated Systems Europe (ISE) 2026, saló internacional de sistemes audiovisuals i integració de sistemes que se celebrarà la setmana vinent, del 3 al 6 de febrer, al recinte Gran Via de Fira de Barcelona. Empreses emergents i firmes locals relacionades amb el sector aprofitaran aquesta plataforma global per mostrar innovació, creativitat i noves experiències.
Entre aquestes destaca WindowSight, que transforma televisors en obres d’art amb una gran biblioteca de fotografies, il·lustracions i quadres. Aquest any exposarà per primera vegada a l’estand de Samsung, el més gran del saló, presentant una nova integració amb Samsung VXT, la seva plataforma de “digital signage”. Després de cinc anys amb estand propi, l’empresa emergent egarenca aposta per la màxima visibilitat, amb demostracions en directe dimarts i dijous sobre com l’art i la fotografia poden formar part de la cartelleria digital professional, integrats directament dins l’ecosistema de Samsung.
També serà present a l’ISE la companyia terrassenca JCS – Creatividad y Comunicación Visual, que convertirà la fira en un laboratori visual en viu. L’empresa, que comptarà amb estand propi, combinarà creativitat, estratègia i IA generativa per mostrar vídeos, experiències 3D i altres continguts audiovisuals aplicats al màrqueting i les vendes. Els visitants podran provar l’AI Photo Booth, que transforma una foto presa amb el mòbil en una il·lustració 3D personalitzada en temps real.
Experiència en paral·lel
Per la seva banda, Amate Audio organitzarà una activitat paral·lela a l’ISE, The Roots of Sound, un esdeveniment privat que permetrà als assistents explorar l’evolució dels sistemes d’àudio, des dels models vintage fins als equips més avançats actuals. La trobada tindrà lloc dimecres 4 de febrer, amb transport organitzat des de l’ISE i un dinar de cortesia, i inclourà demostracions guiades, explicacions tècniques i contacte directe amb l’equip de la companyia.
L’ISE 2026 ocuparà una superfície total de 101.000 metres quadrats al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona i augmentarà el nombre d’expositors un 6,5% respecte del 2025, amb més de 1.710. El congrés creixerà un 9,7% en espai en comparació amb el 2025, gràcies a ocupar tots els pavellons i a estendre l’accés est, que es tracten d’uns 2.700 metres quadrats extra. L'impacte econòmic de la cita de l'any passat va ser de 520 milions d'euros per a Barcelona. L’objectiu d'enguany és superar els 85.000 assistents del 2025.