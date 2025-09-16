Terrassa encara no multarà a la ZBE: el novembre farà una campanya informativa

L’Ajuntament de Terrassa té previst iniciar al novembre la campanya informativa sobre la zona de baixes emissions (ZBE). Fonts municipals expliquen que s’està treballant perquè tot estigui a punt durant aquest quadrimestre per començar a sancionar. La normativa municipal es portarà a aprovació al ple d’octubre.
A la capital egarenca, la implantació es va fer l’1 de maig d’enguany, però l’aplicació del règim sancionador començarà quan estigui enllestit el conveni i la posada en funcionament de la plataforma digital que permetrà gestionar les infraccions. Si un vehicle no està autoritzat, el sistema permetrà detectar-ho. El consistori preveu dur a terme la campanya de comunicació adreçada a la ciutadania en un mes i mig.
L’àmbit actual de la ZBE, vigent en període transitori des del mes de maig, comprèn la zona delimitada pel passeig 22 de Juliol al nord, el Parc de Vallparadís a l’est, la carretera de Montcada al sud i el carrer Faraday a l’oest. L’horari d’aplicació és de dilluns a divendres feiners, de 7 a 20 hores. El consistori també té en tràmit des d’abans de l’estiu l’ampliació del perímetre de zona de baixes emissions fins al carrer d’Àngel Sallent. Aquesta modificació preveu aprovar-se de manera definitiva al plenari d’octubre, un cop resoltes les al·legacions presentades pel grup municipal de Vox.
Al Vallès Occidental, Sant Cugat va ser el primer municipi a aplicar la ZBE, a mitjans de l’any 2021. Va ser la segona ciutat catalana a implantar-la, només després de Barcelona, amb un àmbit d’uns quatre quilòmetres quadrats al centre.
A Terrassa i Cerdanyola del Vallès la ZBE ja està instaurada, però encara no s’imposen sancions. A Cerdanyola, les sancions per incomplir la zona de baixes emissions es van començar a aplicar efectivament l’1 de gener. Tot i això, el model que s’utilitza és diferent del d’altres ciutats: la ZBE abasta tot el nucli urbà de Cerdanyola i també la zona de Bellaterra, però els vehicles registrats al municipi i propietat de persones empadronades a la ciutat gaudeixen, de moment, d’una moratòria i no estan subjectes a les restriccions. A més, algunes de les vies principals han quedat exemptes i no entren dins de la zona restringida.
Sabadell en període de proves
A Sabadell va començar a aplicar restriccions dilluns passat. La ZBE sabadellenca ha arrencat en període de proves i no s’espera començar a sancionar els infractors fins al desembre. La mesura afecta els vehicles que no disposin d’etiqueta ambiental. A grans trets, són els cotxes de gasolina matriculats abans de l’any 2000 i els dièsel anteriors als anys 2005 i 2006. També afectarà les motos i els ciclomotors adquirits abans de 2003. Es donaran 24 permisos l’any.
El control d’accés dels vehicles a la ZBE es durà a terme mitjançant un sistema de lectura automàtica de matrícules, a través de càmeres instal·lades al perímetre de la zona.