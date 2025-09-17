Jordi Ballart reclama a Salut agilitat i més recursos per als nous equipaments sanitaris de Terrassa

L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha demanat a la consellera de Salut, Olga Pané, que la Generalitat acceleri la construcció dels nous centres d’atenció primària previstos al Pacte per la Salut i garanteixi més recursos immediats per descongestionar el sistema públic de la ciutat. Les peticions s’han traslladat aprofitant la visita institucional de la consellera a Terrassa, que ha inclòs una reunió a l’Ajuntament amb la participació també de la tinenta d’alcalde i regidora de Salut, Laura Rivas.
Ballart ha subratllat que Terrassa viu una situació “insostenible” per la saturació de l’atenció primària i de les urgències hospitalàries. “La ciutat no pot esperar més. Les mancances actuals són el resultat d’una planificació històricament insuficient”, ha advertit.
El Pacte per la Salut, signat el maig de 2023, preveu la construcció del nou CAP i CUAP dels Països Catalans i el nou CAP Nord. L’alcalde ha exigit que s’hi destini pressupost garantit i que es planifiqui amb temps la dotació de personal per assegurar-ne el funcionament. També ha reclamat el desdoblament del CAP Rambla, l’ampliació del CAP Sud i millores en l’accessibilitat telefònica i la cita prèvia en diversos centres.
Amb més de 233.000 habitants i un creixement demogràfic sostingut que podria superar els 250.000 en pocs anys, Terrassa és la tercera ciutat més poblada de Catalunya. Segons Ballart, aquest escenari “exigeix una planificació sanitària robusta, adaptada al ritme de creixement i a la realitat social i territorial del municipi”.
A més, el Govern municipal ha posat sobre la taula la necessitat de reforçar els serveis de salut mental, amb espais diferenciats a les urgències, la implementació de boxs de vigilància especials en psiquiatria (prevista per a 2026) i l’aplicació urgent del Pla Estratègic de Salut Mental 2024–2027, així com mesures de prevenció del suïcidi.
Tot i les crítiques, l'alcalde de Terrassa ha expressat la seva voluntat de col·laboració institucional i ha valorat positivament l’espai de coordinació existent amb CatSalut i els proveïdors sanitaris per planificar amb criteris d’equitat territorial.
Reivindicacions d'entitats
Les Marees Blanques de Terrassa, Rubí i Viladecavalls, juntament amb el col·lectiu No a la Guerra, el Club No a la Guerra, el grup de Pensionistes de MPB i el Casal de la Dona de Terrassa s'han aplegat també aquest matí, davant l'Hospital Universitari MútuaTerrassa, durant la visita de la consellera Pané a l'entitat, per exigir-ne la seva dimissió i denunciar el col·lapse de l’atenció primària. Els manifestants critiquen el nou sistema de “programació per motius”, que deixa en mans del personal administratiu la priorització de visites mèdiques, fet que genera cues d’una hora i vulnera la protecció de dades dels pacients.
Segons els portaveus, la situació es veu agreujada per l’escassetat de pediatres, la saturació de les urgències i la manca de professionals en salut mental, amb cites que poden trigar mesos. També denuncien que la conselleria prioritza la regulació dels concerts sanitaris mentre els serveis públics es deterioren.